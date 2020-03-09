8 марта в Париже: операция по очистке города от "патриархавируса"

"Тысячи демонстрантов, неизвестных или не слишком известных, собрались на улицах Парижа, чтобы отпраздновать Международный день борьбы за права женщин, состоявшийся в воскресенье, 8 марта", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"Мы никогда больше не будем молчать", "Мужчины убивают больше, чем коронавирус", "Равная оплата, меньше пустых слов": с такими лозунгами по случаю Международного женского дня в воскресенье, 8 марта, несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы Парижа. В центре внимания - гендерное и сексуальное насилие, патриархат, а также экономическое неравенство, жертвами которого оказываются женщины", - говорится в статье.

"Для меня очень важно было прийти, потому что положение женщин во Франции должно измениться, - говорит 45-летняя Магали. - Борьба занимает слишком много времени, потому что все еще существует фактическое господство, связанное с тысячелетиями мужского превосходства".

"(...) "Когда женщина говорит "нет", это значит "нет","73% домашних дел выполняются женщинами. Нет никакой необходимости в клиторе, чтобы выполнять грязную работу" или "Никогда больше не будем держать рот на замке". Такие лозунги можно было прочитать на различных плакатах, которыми энергично размахивали женщины и мужчины из всех слоев общества. Молодые и не очень молодые", - описывает журналистка.

"(...) У всех участниц феминистского шествия 8 марта на устах было имя Адели Энель. Накануне актриса покинула церемонию вручения кинопремии "Сезар", когда объявили о присуждении награды Роману Полански, обвиняемому в изнасиловании. Митингующие поддержали сильный жест Адели Энель", - отмечает Le Figaro.

"(...) Я учусь в университете Пантеон-Ассас. Там есть много ребят, которые говорят нам: "О, ну вы преувеличиваете! Патриархат - это не так уж и плохо, - говорит 18-летняя Паола. - На самом деле, они просто не понимают, что происходит, потому что их это не касается. Но в реальности проблем еще много. Вот в чем весь смысл кризиса", - добавляет она.

"(...) Участницы манифестации пели песню бельгийской певицы Анжель Balance ton quoi, которая стала феминистским гимном. В это воскресенье певица приняла участие в парижском марше. "Приятно писать песни, в которых я говорю о феминизме, но для меня также важно присутствовать сегодня, и не только в качестве публичной личности, но и в качестве женщины, - уверяет она. - Я очень растрогана, когда слышу, как поют мои песни. У меня это вызывает сильное сочувствие, так как я осознаю, что у меня есть ряд привилегий, позволяющих мне быть услышанной".

"(...) Каролина де Хаас, член феминистской организации Nous Toute, восторгается: "Впечатляет то, сколько людей вышли на улицу, уже давно не было такого массового, молодежного, энергичного и радостного шествия. Это сигнал о том, что общество меняется, и люди не могут терпеть. Они просто хотят, чтобы насилие прекратилось".

"(...) В воскресенье, 8 марта, по случаю Международного дня борьбы за права женщин, около 40 активисток движения Femen собрались на площади Согласия. Там они приняли совместное решение символически "очистить улицы Парижа от патриархального вируса", устроив флэш-акцию на фоне коронавируса", - продолжает Le Figaro тему женских выступлений в Париже в другой статье.

"Мы тщательно продезинфицировали каждый уголок, каждый переулок, каждый проспект до прибытия наших сестер по борьбе, которые придут на марш 8 марта, чтобы обеспечить им безопасный боевой путь, очищенный от вредных для здоровья патриархальных условий", - указала в своем Twitter Инна Шевченко, лидер феминистского движения", - продолжает Сеголен Форгар.

"(...) Активистки Femen, обнажившись до пояса и защитившись стерильными комбинезонами, осудили "патриархальную пандемию", по их мнению, действующую в нашем мире", - говорится в статье.

"(...) С криками "Чрезвычайная ситуация, патриархальный вирус", "Не подходите близко, патриархальный вирус" или даже "Опасно для жизни, патриархальный вирус" они очистили жидкостью тротуар, после чего их быстро разогнала полиция, свидетелем чему был журналист AFP .

"Мы считаем, что пугать должен не коронавирус, а патриархальная пандемия, которая каждые семь минут насилует одну женщину, которая каждые 48 часов убивает одну женщину, которая оправдывает дискриминацию и насилие по гендерному признаку", - с сожаление сказала AFP участница движения София Антуан. "Мы решили в этот день 8 марта очистить улицы Парижа от пагубного патриархального вируса и дать отпор гендерному насилию, чтобы то общественное пространство, по которому пройдут наши сестры, было чистым, продезинфицированным, безмятежным", - добавила она.