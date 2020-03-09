Перед лицом коронавируса пирамида потребностей Маслоу обнаруживает свою актуальность

"Паника, связанная с COVID-19, ставит безопасность в основу человеческих приоритетов, - пишет. Slate.fr. - (...) Когда американский психолог Абрахам Маслоу (...) предложил свою иерархическую модель, он исходил из принципа, что потребности человека разделены на пять категорий. Суть состояла в том, что человек принимается удовлетворять потребности более высокого уровня только тогда, когда удовлетворены низлежащие в пирамиде потребности. Теоретически человек должен был бы строить романтические отношения только после того, как он сначала физически найдет себе пропитание, озаботится своей принадлежностью к определенной социальной группе, и убедится, что он находится в безопасности. Правда, в действительности эта последовательность не срабатывает".

"(...) Можно искать любви для того, чтобы чувствовать себя в безопасности в рамках социальных стандартов (сначала уровень 3, затем 2) или испытывать стремление к самореализации до обретения любви, дома или даже пропитания, при этом работая по много часов, без сна и без разумного потребления калорий (уровень 5 опережает все остальные). (...) Такой вывод вписывается в политически и психологически стабильный контекст", - указывает автор публикации Филипп Муйо, преподаватель организации управления в Институте делового администрирования Пуатье.

"(...) В нестабильном контексте начала 2020 года эпидемия COVID-19 выступает в роли выдающейся поворотной точки, которая перетасовывает карты иерархии потребностей. Выдающейся, потому что она касается всего населения мира, независимо от социального уровня, потребительских предпочтений, возраста или пола, но прежде всего потому, что она восстанавливает пирамиду Маслоу, вновь ставя безопасность в основу иерархии потребностей, на уровень 2, после физиологических потребностей, - говорится в статье. - Потребности в принадлежности, уважении или самореализации (уровни 3, 4 и 5) откладываются на потом, что наблюдается в последствиях распространения коронавируса".

"В Китае из-за содержания людей в замкнутом пространстве и страха заражения значительно сократились любые виды деятельности, о чем свидетельствует, в частности, резкое снижение уровня загрязнения воздуха в географическом районе вокруг города Ухань", - указывает автор публикации.

"Кроме того, переосмыслить свою деятельность вынуждены многие игроки: длинные маршруты укорачиваются, бренды класса люкс, внушающие доверие в плане стоимости, мало теряют на фондовом рынке, а такие бренды, как Veolia (очистка воды), Carrefour ( необходимо что-то есть) или Engie (энергия является основной потребностью) преуспевают", - комментирует исследователь.

"Подобный поворот наблюдается и в поведенческой шкале. Теперь мы не станем приветствовать друг друга поцелуями или рукопожатиями, что рискует закрепиться в западных обычаях, если опасность для здоровья сохранится надолго", - считает Муйо.

"Отныне самым важным становится выживание: продукты питания снова стали приоритетом (уровень 1 пирамиды), они обеспечивают возможность оставаться в замкнутом пространстве у себя дома, в безопасности (уровень 2) и избежать заражения", - поясняет ученый.

(...) Таким образом, подобно тому, как повышение цены на золото сигнализирует о недоверии финансовым рынкам, тот факт, что вновь стала функционировать первоначальная последовательность пирамиды Маслоу, указывает на то, что дела на планете идут неважно", - резюмирует Муйо.