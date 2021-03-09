Начало жизни на Земле могла дать комета, утверждают ученые

"В ранние годы существования планеты Земля, когда наш мир еще только формировался, ледяные кометы были важным источником углерода, который мог дать толчок жизни на планете, утверждается в новом исследовании", - передает Daily Mail.

"Астрономы из Университета Миннесоты использовали наблюдения в инфракрасном диапазоне за кометой Каталина, когда та вошла во внутреннюю часть Солнечной системы в 2016 году, чтобы лучше понять состав этих ледяных гостей и их роль в развитии планеты Земля. Команде ученых удалось обнаружить значительное количество углерода - химического вещества, необходимого для жизни, какой мы ее знаем - в хвосте кометы", - говорится в статье.

"Скальные планеты, вероятно, были слишком горячими в ранние дни своего существования и не имели достаточно углерода для зарождения жизни, поэтому им приходилось брать строительные элементы для жизни где-то еще. "Богатые углеродом кометы могли быть важным источником этого важного элемента, который привел к жизни в той ее форме, какой мы ее знаем", - говорит автор исследования Чарльз Вудворд.

"В начале 2016 года комета Каталина вошла во внутреннюю часть Солнечной системы из облака Оорта, региона на самом краю Солнечной системы, где рождаются кометы. На короткое время она стала видимой для наблюдателей на Земле, прежде чем пролетела мимо Солнца и навсегда исчезла из Солнечной системы в межзвездном пространстве. Среди множества обсерваторий, наблюдавших за этой кометой, появившейся возле Большой Медведицы, была Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA). Используя один из своих уникальных инфракрасных приборов, SOFIA смогла обнаружить в пыльном отблеске хвоста кометы знакомый элемент - углерод", - пишет издание.

"Это открытие помогает планетологам больше узнать о происхождении жизни на Земле, поскольку "становится очевидным, что кометы, подобные Каталине, могли быть важным источником углерода" во время начального формирования Солнечной системы, пояснили ученые. Используя новые результаты обсерватории SOFIA, которая является совместным проектом НАСА и Немецкого аэрокосмического центра, американские ученые смогли лучше понять влияние, которое, возможно, оказывали эти кометы миллиарды лет назад, когда впервые начали формироваться такие планеты, как Земля и Марс".

"Комета Каталина и другие кометы ее типа имеют такие длинные орбиты, что прибывают к нашему небесному порогу в относительно неизменном виде. Это делает их фактически замороженными во времени - во многом состоящими из той же материи, что и в самые ранние дни Солнечной системы, когда планеты только начинали превращаться в мир, которым они являются сегодня. Эта "капсула времени" предлагает исследователям редкую возможность узнать о ранней Солнечной системе, из которой они пришли, и о том, как могла сформироваться наша собственная планета".

"Наблюдения в инфракрасном диапазоне SOFIA позволили зафиксировать состав пыли и газа, когда они испарялась с кометы, образуя ее хвост. Наблюдения показали, что комета Каталина богата углеродом, что позволяет предположить, что она образовалась во внешних регионах изначальной Солнечной системы, содержавшей резервуар углерода, который мог быть важен для зарождения жизни на Земле, Марсе и Венере. Хотя углерод является ключевым ингредиентом жизни, он не может сохраняться в течение долгого времени в очень жаркой среде. Ранняя Земля и другие планеты земной группы внутренней Солнечной системы были настолько горячими во время своего образования, что такие элементы, как углерод, были утрачены или истощились".

"В то время как более холодные газовые гиганты, такие как Юпитер и Нептун, могут поддерживать углерод во внешней Солнечной системе, и гигантский размер Юпитера мог гравитационно блокировать смешение углерода во внутренней Солнечной системе. (...). Исследователи считают, что небольшое изменение орбиты Юпитера позволило небольшим ранним предшественникам комет переносить углерод из внешних во внутренние регионы, где он попадал на такие планеты, как Земля и Марс (...)".

"По словам авторов исследования, богатый углеродом состав кометы Каталины помогает объяснить, как планеты, которые сформировались в горячих, бедных углеродом регионах ранней Солнечной системы, превратились в планеты с поддерживающим жизнь элементом", - говорится в статье.

"Все земные миры подвержены влиянию комет и других малых тел, которые несут углерод и другие элементы, - добавил Вудворд. - Мы приближаемся к пониманию того, как именно это влияние на ранние планеты могло стать катализатором жизни". (...) Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Planetary Science Journal.