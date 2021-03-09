Смерть Джорджа Флойда: Миннеаполис в напряжении перед "судебным процессом века"

"(...) Несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам Миннеаполиса, несмотря на сильный мороз. Наряду с обычными лозунгами "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение") и "Я не могу дышать" добавилось предупреждение: "Весь мир наблюдает за нами". В понедельник утром все взоры были прикованы к Миннесоте, где должен был начаться судебный процесс над Дереком Шовином. Событие историческое: 44-летнему бывшему полицейскому (...) предъявлено обвинение в убийстве 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая 2020 года после того, как подозреваемый стоял у него коленом на шее почти 9 минут на глазах у свидетелей, игнорируя его мольбы, превратившиеся в боевой клич против насилия со стороны полиции. "Я не могу дышать", - пишет журналист Le Figaro Морен Пикар.

"За убийство второй степени (убийство по неосторожности) Дерек Шовин рискует получить как минимум 25 лет тюрьмы. Вскоре после ареста он сначала договорился с местной системой правосудия о компромиссе, по условиям которого он согласился признать себя виновным в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном, и провести 10 лет за решеткой при условии избавления от какого-либо федерального преследования (среди прочего, это приговор смертной казни). Тогдашний генеральный прокурор Билл Барр внезапно остановил процесс", - говорится в статье.

"Напряженность достигла пика в Миннеаполисе, который все еще залечивает свои раны после опустошительных беспорядков 2020 года. Оправдательный приговор белому полицейскому, который теперь не признает себя виновным, имел бы неисчислимые последствия для города, находящегося в возбужденном состоянии, где четверть сотрудников полиции год назад вернули свои значки, сославшись на травмы или симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после беспорядков. По всей территории Соединенных Штатов, где, несмотря на электрошок от дела Флойда, продолжаются насилие со стороны полиции и расовая напряженность, оправдательный приговор может вызвать серьезный политический кризис для администрации Байдена, которая всецело ориентирована на кампанию вакцинации против Sars-CoV-2 и принятие плана экономической помощи на сумму 1900 млрд долларов, переговоры по которому в настоящее время ведутся в Конгрессе", - указывает автор публикации.

(...) "Ожидается, что после трехнедельного этапа предварительного подбора жюри, прения по делу начнутся 29 марта, а вынесение приговора будет отложено до конца апреля или даже мая. Важной частью противостояния между прокурорами и защитниками Шовина является судебно-медицинская экспертиза тела жертвы, которая определит, находился ли потерпевший под воздействием наркотиков (фентанил, метамфетамины) или в тяжелом состоянии здоровья, что повлияло на его поведение и "подвергло опасности" жизнь полицейского Шовина. Обвинение будет настаивать на жестокости последнего, который продолжал давить на шею жертвы, даже когда один из его коллег сказал, что "больше не чувствует пульс" Флойда", - пишет Le Figaro.

"(...) Мэр города демократ Джейкоб Фрей призвал более 2000 солдат Национальной гвардии и 1100 сотрудников правоохранительных органов, вложив более 1 млн долларов в операцию, получившую название "Сеть безопасности". (...) "Как мы видели во многих других городах, - настаивает мэр Джейкоб Фрей, - когда проходит судебный процесс в отношении чернокожих, убитых полицейскими, возникает большое разочарование, вновь появляются сильное беспокойство и травмы. Наша задача состоит в том, чтобы действовать в соответствии с обстановкой и помочь нашим семьям чувствовать себя в безопасности в этом городе".

"Однако Джейкоб Фрей ничего не может поделать с ходом судебного процесса, открытие которого было отложено в понедельник утром. Адвокат обвиняемого добился кратковременной отсрочки процесса подбора жюри, обжаловав дополнительное обвинение своего клиента в убийстве третьей степени", - говорится в публикации.

"(...) Нет абсолютно никакой гарантии, что Дерек Шовин и трое других обвиненных полицейских (Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао) заплатят за свои действия, несмотря на ужасное видео (снятое непосредственно во время смерти Флойда), которое мы все видели, - возмущается Некима Леви Армстронг, адвокат по гражданским правам из Миннеаполиса. - Если в конце этого судебного процесса не будет установлена виновность, то прекратится любое уголовное преследование в отношении белого полицейского, который мог стать причиной смерти чернокожего в штате Миннесота".