Китай в русской школе дезинформации

"(...) Перенял ли Китай столь типичные для России методы дезинформации? Такие выводы позволяет сделать датированное апрелем 2020 года и до сих пор не опубликованное исследование Института стратегических исследований Военного училища (IRSERM), научно-исследовательского центра при Министерстве вооруженных сил Франции. Его автор Поль Шарон, специалист по Китаю и разведке, подчеркивает тревожное сходство между пропагандой китайских властей о происхождении Covid-19 и начатой в 1985 году Советским Союзом операцией по предполагаемому созданию вируса ВИЧ военными США", - Liberation.

"До сих пор у Коммунистической партии Китая не было тех же "информационных стратегий", что и у России, напоминает Поль Шарон: ее цель состояла в том, чтобы восстановить свой имидж в мире, обратиться, прежде всего, к диаспорам, не прибегая к тайным операциям. Совсем иной подход у Москвы, которая наносит удары по всем направлениям, дабы ослабить своих противников (западные выборы, Украина, Сахель и т. д.). Однако пандемия, начавшаяся в Китае, подтолкнула правительство к обновлению своих методов путем распространения "ложного контента" (...) и использования фейковых аккаунтов в западных социальных сетях", - говорится в статье.

"(...) Такие методы могли использоваться в Гонконге в 2019 году, отмечает Поль Шарон, но они дополнялись "используемыми Советами методами секретной дезинформации", развернутыми для дискредитации американского противника и, в конечном итоге, послужившими для того, чтобы обвинить его в ответственности за глобальную пандемию. Исследователь проводит параллель с операцией КГБ "Инфекция" в 1980-х годах. С помощью ложного исследования, искусно переданного через подставные компании советских спецслужб, Москва пыталась навязать идею о том, что вирус ВИЧ был разработан в лаборатории армии США", - передает журналист.

"Китайская операция, реконструированная специалистом, использует те же пружины. Она проводится с 21 февраля по 23 марта и состоит из нескольких компонентов. Заявления китайских ученых об иностранном происхождении Covid-19 передаются официальными лицами (пресс-секретарями и послами за границей) и подхватываются провластными СМИ, - отмечает Libération. - В то же время Министерство иностранных дел продвигает статьи, опубликованные на канадском сайте Globalresearch.ca, "который, как известно, играет активную роль в "комплосфере" и представляет собой промежуточную инстанцию для российских кампаний дезинформации", - пишет Шарон.

"(...) Автор этих статей, некий Ларри Романофф, остается загадкой. "Скорее всего, это подставное лицо, виртуальный агент, за которым скрывается партийно-государственный аппарат", - заключает Шарон. Такая гипотеза позволяет подтвердить причастность к китайской пропаганде многих структур, помимо дипломатов", - резюмирует издание.