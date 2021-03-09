"Королевские признания" Меган и Гарри расшатывают британскую монархию

"Заявления Гарри и Меган нарушают благоразумный баланс между прозрачностью и секретностью, на который опирается институт монархии", - пишет Лаура Кленси, преподаватель Ланкастерского университета, на страницах Slate.fr.

"Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри, произвело взрывной эффект для британской монархии и по-прежнему широко обсуждается в прессе. Меган, в частности, рассказала о суицидальных мыслях, преследовавших ее во время беременности, и утверждала, что человек, принадлежащий к королевской семье, беспокоился о том, насколько темной будет кожа Арчи, сына принца Гарри, которого она родила", - говорится в статье.

"В многочисленных комментариях интервью представлено как нападки на королевскую семью. Роялисты требуют, чтобы Меган и Гарри "действовали с оглядкой". Это требование восходит к долгой истории королевских признаний: герцог и герцогиня Сассекские далеко не первые, кто подвергается различным запугиваниям во имя защиты института монархии", - указывает автор публикации.

"Самым знаковым королевским признанием, пожалуй, является интервью принцессы Дианы BBC One "Panorama" в 1995 году. Диана говорила с интервьюером Мартином Баширом о супружеской измене, заговорах дворца против нее и ее ухудшающемся психическом и физическом здоровье. Об ее печально известной цитате - "Нас было трое в этом браке, было тесновато" - касающейся романа принца Чарльза с Камиллой Паркер Боулз, вспоминают почти двадцать шесть лет спустя", - говорится в статье.

"(...) Признания - это средство, которое часто используют знаменитости для установления близости с публикой. Раскрывая нечто глубоко личное, знаменитости проявляют свою "искренность". Между тем, как указывают исследователи Хелен Вуд, Беверли Скеггс и Нэнси Тумин, к признаниям таких знаменитостей, как белые мужчины, принадлежащие к элите, как правило, относятся с особой серьезностью. Зато признания женщин - особенно цветных женщин или тех, кто ассоциируется с "низкокультурными профессиями" (что характерно для значительной части сегодняшних знаменитостей) - слишком часто считаются неуместными, чрезмерными и нарциссическими", - передает издание.

"Признания Меган Маркл, как и признания Дианы до нее, широко преподносятся в СМИ и социальных сетях как нападки на королевскую семью, ложно и аморально разоблачающие внутренние механизмы монархии. Такие комментаторы, как Пирс Морган, сочли интервью герцога и герцогини Сассекских постыдным, недоумевая, как можно быть настолько бессердечными, чтобы называть лжецами королеву и принца Филиппа, притом, что Филипп сейчас находится в больнице", - говорится в публикации.

"(...) В моей будущей книге я утверждаю, что для воспроизведения своей власти британская монархия опирается на благоразумный баланс между видимостью и невидимостью. Речь идет о старом институте, который функционирует в центре предположительно демократической системы; поэтому для его выживания необходимо не привлекать внимания к его противоречиям. Королевская семья может быть видимой в зрелищных (например, государственные церемонии) или семейных (королевские свадьбы, королевские младенцы) формальностях. Но внутреннее функционирование учреждения должно оставаться в секрете", - отмечает Лаура Кленси.

"Как и Меган, я использую выражение "Фирма", но употребляю его для того, чтобы описать монархию как предприятие, вложившее инвестиции в воспроизводство своего богатства и власти, чьи сделки должны держаться в строжайшей тайне. Любое выставление напоказ того, что происходит за кулисами - например, недавние разоблачения в The Guardian о неправомерном использовании процедуры, известной как "согласие королевы" для влияния на законы, затрагивающие ее личные интересы, - рискует дестабилизировать монархию", - рассуждает автор статьи.

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