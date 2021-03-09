Вот почему Германия является главным объектом российских фейковых новостей

"За последние годы ни одна другая страна ЕС не становилась мишенью фейковых новостей российских СМИ чаще, чем Германия. Об этом свидетельствует доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EAD). Анализ имеется в распоряжении Der Spiegel".

"Согласно собранным данным, с конца 2015 года Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям при EAD зарегистрировала более 700 случаев распространения российскими СМИ фейковой информации о Германии - это в два раза больше, чем случаев распространения ложной информации о Франции (она становилась объектом фейковых новостей более 300 раз) и примерно в четыре раза больше, чем об Италии (более 170 случаев). Испания была затронута фейковыми сообщениями более 40 раз", - передает издание.

"Как считают в EAD, причина такого разброса состоит не только в том, что Германия является крупнейшей страной ЕС, но и в том, что Москва, по-видимому, считает некоторых представителей германской политики и общественности более лояльными России, чем в других странах ЕС. Кремль "в корыстных целях использует готовность к диалогу Европы и Германии", делая вид, что всегда готов к диалогу, но одновременно позволяя себе дезинформационные атаки на Германию и другие государства ЕС и совершая "акты агрессии по отношению к российскому народу и соседствующим с Россией странам".

Как пишет Der Spiegel, ситуация особенно обострилась в последние недели - после визита в Москву Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и главы EAD. Спустя несколько дней, как говорится в докладе, "началась кампания".

"Один из примеров EAD: российские СМИ сообщали, что берлинская полиция насильно забрала из квартиры русской семьи трех детей в возрасте 2,4 и 6 лет и передала их службе опеки. По информации EAD, полиция в качестве причины принятой меры указала "выявленную ситуацию в квартире" - и то, что родители пинали, били сотрудников и плевали в них. При этом, по данным российского националистического сайта "Царьград", один из полицейских прокричал матери: "Это за Навального".

"В связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в последнее время распространялись и другие фейковые новости, говорится в докладе EAD. Так, российские государственные СМИ утверждали, что жена Навального Юлия недавно летала в Германию "за инструкциями". Немногим позже российские СМИ распространили поддельный документ, согласно которому Навальная якобы является гражданкой Германии", - говорится в публикации.

Во время визита Борреля в Москву "российский министр иностранных дел Сергей Лавров унизил его перед камерами", напоминает издание. "То, что EAD именно сейчас сообщает о российской дезинформации, можно рассматривать как новую главу в споре между Брюсселем и Москвой", - пишет Der Spiegel.