9 марта 2021 г. Берит Ульманн | Süddeutsche Zeitung Риск, который можно предотвратить "Не только возраст повышает опасность тяжело заболеть Covid-19. Также и такие заболевания, как ожирение, диабет и гипертония могу значительно ухудшить течение болезни. Однако для борьбы с ними предпринимается мало", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. "Волну случаев тяжелого течения Covid подстегивает волна давно известных цивилизационных заболеваний, большая часть которых связана с неправильным питанием и дефицитом движения. "Неинфекционные заболевания - в частности, ожирение, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы - являются наряду с возрастом важнейшим фактором риска в отношении тяжелого течения Covid-19 и смерти, - говорит Петер фон Филипсборн, научный сотрудник Школы общественного здоровья Петтенкофера при Мюнхенском университете. - На самом деле мы имеем дело с двойной пандемией". "Насколько велико влияние основных заболеваний на течение Covid, можно узнать, например, из статистики Центра по контролю и профилактике заболеваний США, - пишет издание. - Согласно ей, решающим фактором в отношении риска смерти зараженного Covid является возраст - независимо от общего состояния здоровья. Однако это не касается тяжелого течения заболевания: так, у человека в возрасте примерно 35 лет, имеющего такие заболевания, как диабет, риск оказаться в реанимации, заболев Covid-19, так же высок, как у здорового человека старше 80 лет". "В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Heart Association, исследователи (...) из Университета Тафтса сообщают, что в США 64% всех случаев Covid-19, подлежавших лечению в больнице, были обусловлены лишь 4 связанными с питанием болезнями: сильно выраженным лишним весом, диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью. (...) Таким образом, большой части случаев тяжелого течения Covid-19 теоретически можно было бы избежать". Однако для борьбы с этими заболеваниями принимается поразительно мало мер, указывает Süddeutsche. "При этом людям с данными заболеваниями, возможно, помогло бы и краткосрочное вмешательство. "Нам известно, что только лишь изменение питания, в том числе без потери веса, улучшает метаболическое здоровье всего лишь за 6-8 недель", - говорит кардиолог Дариуш Мозаффарян, главный автор исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association". По мнению исследователя Филипсборна, помочь, среди прочего, могли бы ограничения в рекламе вредных продуктов. Так, британское правительство объявило в связи с пандемией коронавируса о запрете размещения сладостей у касс в супермаркетах. В долгосрочной перспективе пандемия могла бы способствовать увеличению инвестиций в здоровый образ жизни, в правильное питание в детских садах и школах, в развитие медицинских учреждений, спортивных объектов и инфраструктуры, позволяющей людям больше двигаться. "Ведь проблема в том, что борьба с пандемией еще больше увеличивает риск развития цивилизационных болезней - и тем самым риск тяжелого течения Covid. Опросы свидетельствуют о том, что за последние месяцы как минимум частично усугубились дефицит двигательной активности и проблема неправильного питания", - говорится в статье. Почему же борьба с неинфекционными заболеваниями до сих пор не является главным пунктом повестки дня? "В политическом смысле борьба с цивилизационными заболевания не всегда привлекательна, - поясняет издание. - Тому, кто провозглашает ее своей главной задачей, приходится иметь дело с могущественными отраслями промышленности, массивным лоббизмом, с представителями населения, желающими любой ценой воспрепятствовать влиянию государства на свои привычки - даже если ценой будет собственная жизнь. (...) "Covid-19, как лупа, показывает, что не работает в профилактике заболеваний", - говорит Штефани Герлах из Немецкого общества по борьбе с ожирением". "При этом табачная, алкогольная и пищевая промышленность уже давно распознали шансы, которые дает им кризис. Производители, чья продукция способствует текущим проблемам, уже давно "провозгласили себя героями и партнерами по борьбе с кризисом и вмешались в политические решения", говорит Люси Вестерман из NCD Alliance, всемирного объединения организаций, занимающихся неинфекционными заболеваниями. Компания собрала сотни примеров такой тактики: табачные концерны, жертвующие деньги благотворительным организациям, борющимся с Covid, заболеванием легких. Пивоваренный завод, печатающий на своих этикетках изображение легких и слоган: "Хорошее пиво - как воздух: без него невозможно жить". Реклама, призывающая людей есть больше картофеля фри, чтобы поддержать отечественное сельское хозяйство. Бесплатные маски, которые, однако, покупатели могут получить, только если купят сразу два фастфуд-продукта". Сеть ресторанов Burger King в свою очередь призывает американцев стать Couch potatriot - это словосочетание объединяет слова couchpotato ("диванный овощ") и patriot ("патриот"). "Условие для получения сомнительного звания: лежать на диване и потреблять фастфуд", - пишет Süddeutsche Zeitung. Источник: Süddeutsche Zeitung