Сомнения в "эффекте Моцарта"

"Некоторые женщины включают для своих еще не родившихся малышей классическую музыку. Это якобы должно улучшить их будущие достижения в учебе. Однако исследования показывают, что "эффект Моцарта", возможно, является заблуждением", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Когда в 1993 году американский психолог Френсис Раушер из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщила в научном журнале Nature, что некоторые из ее учеников лучше решали визуально-пространственные задачи после того, как до этого в течение 10 минут они слушали одну из сонат Моцарта, это было воспринято как доказательство воздействия музыки на умственные способности людей. Этот феномен получил название "эффект Моцарта" и привел среди прочего к тому, что в двух штатах США родители после рождения ребенка получали CD-диск с записями композитора", - отмечает издание.

"Хотя сегодня этот эффект по большей части считается опровергнутым, его регулярно приводят в пример, когда речь идет о возможном положительном воздействии музыки. Игра на музыкальных инструментах якобы развивает интеллект, стимулирует оперативную память и оттачивает восприятие звуков, что в свою очередь улучшает обработку речи и чтение. (...) Однако эти эффекты, предположительно, не так велики или, по крайней мере, должны рассматриваться дифференцированно, о чем свидетельствует исследование, проведенное психологом Джованни Салой из японского Университета здоровья Фудзита и специалистом по когнитивным исследованиям Фернаном Гобе из Лондонской школы экономики и политических наук. Они проанализировали результаты исследований о взаимосвязи музыкального воспитания и когнитивных способностей, а также школьной успеваемости детей. Изученные ими данные включали в себя 54 исследования, проведенных с 1986 по 2019 год, в которых в общей сложности приняли участие 6984 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет".

"Результат анализа был опубликован в научном журнале Memory & Cognition: музыкальное воспитание не оказывает положительного воздействия на когнитивные способности детей, а также на их школьную успеваемость по математике, чтению и письму. Об этом свидетельствуют в первую очередь высококачественные работы - то есть исследования, включавшие, например, контрольную группу с детьми, не занимавшихся музыкой, но, например, занимавшихся рисованием или спортом. По словам ученых, небольшой эффект был заметен лишь в исследованиях, не включавших в себя подобные контрольные группы".

"Благодаря игре на флейте никто не станет лучше решать дифференциальные уравнения, но об этом и не идет речи", - комментирует исследование нейропсихолог Лутц Йэнке из Цюрихского университета. "Даже если влияние занятий музыкой на когнитивные способности не так велико, они несут пользу для детей, а именно дети овладевают музыкальным инструментом". (...) Такого же мнения придерживается и Штефан Кёльш, психолог и нейробиолог из Бергенского университета в Норвегии. По его словам, музыка стимулирует основополагающие для развития ребенка функции, причем в форме игры: "К ним относятся наблюдательность и внимательность, память и сенсомоторика, а также эмоциональные и социальные функции".

"К тому же, по словам Кёльша, несколько исследований доказали, что музыкальное воспитание полезно прежде всего детям с нарушениями развития, например, с аутизмом, или трудностями в обучении. Упражнения на чувство ритма могут положительно влиять на детей с дислексией. (...) По мнению психолога, можно было бы разработать музыкальные тесты, с помощью которых можно было бы выявлять нарушения в развитии значительно раньше, чем с использованием привычных методов. "Нарушения речи мы зачастую выявляем, когда уже, в сущности, поздно, - говорит Кёльш. - При этом тесты на чувство ритма можно проводить уже для 2-летних детей".

"Существуют лонгитюдные исследования, показывающие, что обучение игре на музыкальном инструменте существенно влияет на структуры мозга детей, - добавляет Йэнке. - Это не означает автоматически, что благодаря музыке дети становятся умнее. Но таким образом может сформироваться когнитивно-анатомический резерв, который действует вплоть до преклонного возраста".

"В этой связи Йэнке напоминает об известном "исследовании монахинь" в США: в нем анализ мозга 600 монахинь показал, что даже те из них, кто страдал деменцией или болезнью Альцгеймера, при жизни были умственно активными, и у них почти не было нарушений. "В юности и в молодости эти монахини были очень активными в когнитивном плане, и это, вероятно, уже в молодости изменило их мозг так, что у них сформировалось достаточно резервов для того, чтобы в старости противодействовать начинающимся деструктивным процессам", - резюмирует нейробиолог".

"Не вызывает сомнений то, что игра на музыкальном инструменте положительно сказывается на внимательности, самоконтроле и дисциплине и важна для самовыражения и саморазвития - а эти аспекты, по словам Йэнке, обладают чрезвычайной ценностью для молодежи: "На мой взгляд, они гораздо важнее для формирования личности, нежели хорошие оценки по математике", - передает Die Welt.