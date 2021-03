9 марта 2021 г. Георгий Кантчев | The Wall Street Journal WSJ: Российскую вакцину против Covid-19 приветствуют за границей, но осаживают дома "Прошлым летом Россия стала первой страной, заявившей об одобрении вакцины против Covid-19. С тех пор десятки стран от Мексики до Ирана заказали миллионы доз вакцины, известной как "Спутник V". Но в самой России кампания вакцинации разворачивается на фоне одного из самых высоких в мире уровня колебаний относительно вакцинации. Хотя вакцина является бесплатной и широко доступной, только 3,5% россиян сделали хотя бы первую инъекцию, по сравнению с 17,1% в США и 32,1% в Великобритании, согласно Our World in Data, базирующемуся в Оксфордском университете проекту, который отслеживает глобальное внедрение вакцин. Недавние опросы показывают, что менее трети россиян хотят получить вакцину "Спутник V", - пишет The Wall Street Journal. "За скептицизмом скрываются сохраняющиеся сомнения насчет быстрой разработки "Спутника V" и укоренившееся недоверие к властям, проистекающее из советского прошлого страны. Опросы, например, показывают, что многие россияне считают коронавирус искусственно созданным биологическим оружием. Но также опросы указывают на сильное неверие в Covid-19 в России", - говорится в статье. "В то время как количество коронавирусных инфекций в России сокращается, медленное распространение вакцины делает страну уязвимой для новой волны. (...) Нежелание вакцинироваться рискует подорвать поставленную правительством цель вакцинировать около 60% населения к лету", - пишет газета. "Мы были наравне со всеми в разработке вакцины, но сейчас мы отстаем в ее применении, - замечает Антон Гопка, декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и генеральный партнер инвестиционной компании в сфере здравоохранения ATEM Capital. - В конечном итоге, большой риск состоит в том, что это продлит пандемию здесь". "Это не беспокоит Вадима Иванова, 55-летнего водителя ГЭУ Санкт-Петербурга. Он не доверяет правительству или системе здравоохранения и считает, что угроза Covid-19 преувеличена. "Я не делаю вакцину, потому что не верю в коронавирус; это все обман, говорит Иванов, который обычно не носит маски и редко соблюдает социальное дистанцирование. - Люди говорят, что все это чушь, все надумано, все выдумано". "Чтобы ускорить внедрение вакцины, российские власти отменили группы приоритетной вакцинации и в январе сделали кампанию вакцинации доступной для всех. Центры вакцинации были созданы в фуд-кортах, оперных театрах и торговых центрах, а некоторые заведения предлагают бесплатное мороженое за каждую инъекцию", - пишет издание, добавляя, что президент России Владимир Путин вакцинацию еще не прошел и планирует сделать это в конце лета или в начале осени. (...) "Правительству необходимо лучше проводить работу по разъяснению преимуществ вакцины, - считает Гопка. - И, конечно, людям стало бы комфортнее, если бы ее сделал глава государства". (...) Газета напоминает, что согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяцев в британском медицинском журнале The Lancet, вакцина "Спутник V" эффективна на 91,6% в предотвращении симптомов Covid-19 и не имела серьезных побочных эффектов. "Между тем, российские производители лекарств в последнее время нарастили производство. Действительно, некоторые аналитики ожидают избытка вакцин, если спрос не увеличится", - отмечается в статье. (...) "Использование "Спутника V" в чрезвычайных ситуациях разрешили более 40 других стран. Члены ЕС Словакия и Венгрия одобрили "Спутник V", и в четверг регулирующий орган блока начал процедуру формальной оценки, которая может привести к разрешению вакцины. Но многих россиян это не убеждает. (...) "Вакцина еще не была полностью протестирована, и [кампания массовой вакцинации] на самом деле является испытаниями, проводимыми в массовом порядке на жителях России без их ведома", - считает Татьяна Андреева, 39-летняя директор отдела кадров из Калининграда. Она сказала, что не будет вакцинироваться.10-летний сын Андреевой заболел Covid-19 в октябре прошлого года, но быстро выздоровел, не заразив остальных членов семьи. "Я не считаю Covid серьезным и очень заразным заболеванием", - сказала она. "Во всем мире россияне входят в число самых больших скептиков в своем отношении к вакцинам. Опрос Ipsos, опубликованный в феврале, показал, что вакцину получат 42% россиян по сравнению с 71% в США и 57% во Франции. Помимо сомнений в отношении самого "Спутника V", аналитики ссылаются на общее недоверие к властям и системе здравоохранения. По данным опроса Gallup от 2019 года, только 37% россиян удовлетворены качеством своей системы здравоохранения по сравнению со средним глобальным показателем 65%", - говорится в публикации. "После распада СССР финансирование системы здравоохранения подорвалось, и многие высококвалифицированные медицинские работники эмигрировали, а медицинские исследования замедлились. В 2010 году правительство запустило амбициозный план по повышению качества здравоохранения в России и модернизации медицинских учреждений. Но к 2019 году количество больниц и доступных коек сократилось, и чиновники заявили, что и качество услуг резко ухудшилось", - пишет The Wall Street Journal. - В 2019 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что медицинскую инфраструктуру "системно никто не трогал с конца 50-х годов". "По мнению Маргариты Завадской, Научного сотрудника факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, недоверие к правительству - это наследие коммунистического прошлого России, когда подозрительность россиян к властям заставляла многих полагаться на сарафанное радио и другие неформальные источники информации. (...) "Наблюдается паттерн крайне низкого доверия к разного рода официальным властям, другим политическим институтам и системе здравоохранения", - указывает Завадская. "Андреева из Калининграда отмечает, что старается не полагаться на российское здравоохранение в целом. "Там не получишь никакой помощи, за редким исключением, - считает она. - Принцип - помоги себе сам". В написании статьи приняла участие Валентина Очирова Источник: The Wall Street Journal