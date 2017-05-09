Американские чиновники предупреждают о связях "Лаборатории Касперского" с правительством США

"Сотрудники американской разведки встревожены: российская компания, работающая в сфере кибербезопасности, имеет доступ к системам правительства США. Они добиваются от Управления служб общего назначения ответа, как давно данную фирму разрешено использовать американским агентствам", - сообщают Эли Уоткинс и Шира Френкель в BuzzFeed.

Три источника из американской разведки на условиях анонимности сказали BuzzFeed News, что обеспокоены тем, что они квалифицировали как близкие отношения между компанией "Лаборатория Касперского" и российским правительством, и задались вопросом, что может означать предоставление данной компании доступа к системам правительства США.

"Пресс-секретарь "Лаборатории Касперского" сказал BuzzFeed News, что у нее "нет связей ни с каким правительством" и "компания никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в области кибершпионажа". "20 лет "Лаборатория Касперского" сосредоточена на защите людей и организаций от киберугроз, и расположение ее штаб-квартиры не меняет этой миссии. Точно так же, как находящиеся в США компании, занимающиеся кибербезопасностью, не предоставляют доступа ни к каким секретным данным, полученным посредством их продукции, правительству США, продукты "Лаборатории Касперского" тоже не предоставляют никакому правительству никаких секретных данных либо доступа к ним", - говорится в заявлении.

"Опасения по поводу доступа этой компании к американским правительственным агентствам появились на фоне нарастающей в Вашингтоне тревоги относительно безопасности правительственных систем, а также взлома DNC и предвыборного штаба Клинтон, в котором американское разведывательное сообщество обвинило Москву, - говорится в статье. - Чиновники сказали, что не видели никаких свидетельств связи "Лаборатории Касперского" с кремлевской операцией по вмешательству в выборы, но опасения проистекают из более широкой озабоченности российским вмешательством в американские дела".

"Лаборатория Касперского", на международном уровне предоставляющая услуги в сфере кибербезопасности и защиты от вирусов, давно отрекается от связей с Кремлем, - продолжают авторы. - Основатель компании Евгений Касперский в посте, написанном в ответ на заявления о том, что он связан с российским правительством и его спецслужбами, указал, что работал "в Министерстве обороны инженером-программистом несколько лет". "Позвольте мне сказать начистоту и написать заглавными буквами: я НИКОГДА не работал на КГБ", - говорится в блоге Касперского.

"Компания не ответила на неоднократные просьбы BuzzFeed News об интервью с Касперским, командой компании в округе Колумбия или исследователями ["Лаборатории Касперского"] в США", - сообщают журналисты.

В статье говорится, что в 2008 году "Лаборатория Касперского" получила контракт на защиту онлайновых систем Национального института здравоохранения США, и к 2014 году продукцию компании использовали Минюст, Минфин и несколько подразделений Госдепартамента США, в том числе некоторые американские посольства.

"Использование продукции "Лаборатории Касперского" правительством США вызывает опасения - в частности, у ФБР - как минимум год, по словам трех разведчиков. Однако более широкое разведывательное сообщество обратило на это внимание недавно, когда стал ясен масштаб многочисленных контрактов компании с правительством США. По словам двух разведчиков, проблема отчасти в том, что продукция "Лаборатории Касперского", как правило, предоставляется американским правительственным агентствам через сторонних подрядчиков, и есть опасения, что американское правительство не позаботилось о надлежащей проверке соглашений о доступе между этими сторонними продавцами и "Лабораторией Касперского", - говорится в статье.