Прохладный тон из Москвы

Россия разочарована исходом президентских выборов во Франции. Все попытки помочь Марин Ле Пен прийти к власти окончились провалом. Теперь Владимиру Путину придется настроиться на непростые отношения с французским лидером, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

Российский президент тянул с поздравлениями своего будущего коллеги до понедельника, замечает журналист. Эскалация конфликтов, дестабилизация целых регионов - "в этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия", отметил Путин, обращаясь к Эммануэлю Макрону. Москва готова к диалогу, сообщил шеф Кремля. "Не похоже на искреннюю радость, - комментирует автор статьи, - и это неудивительно: с точки зрения Путина, Макрон, будучи сторонником ЕС и тесного партнерства с Берлином, является противником".

Между тем в Москве помнят и другую реакцию на Макрона. В начале 2016 года будущий президент Франции в должности министра экономики был с визитом в российской столице, где призывал, имея в виду отношения с Россией, "выйти из тупика", говорится в статье. В ноябре он выступал за сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом и упрекал президента Олланда в том, что Россию подтолкнули к изоляции от Европы. "Но тогда кандидатуру Макрона сочли бесперспективной - и Кремль иначе расставил приоритеты", - пишет Шмидт.

Официально Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран, но "реальность выглядит иначе", уверен автор публикации. "Кредит в 9 млн евро, выданный два с половиной года назад "Национальному фронту" Марин Ле Пен банком, принадлежащим одному из представителей окружения Путина, стал первой и пока единственной официально подтвержденной выплатой европейской правоэкстремистской партии со стороны России. Члены "Национальной фронта" частые гости в Москве - но это вовсе не означает, что они для нее незаменимы", - говорится в статье.

В какой-то момент в качестве альтернативы возник такой перспективный на взгляд Москвы кандидат, как республиканец Франсуа Фийон: среди прочего он "выступал против антироссийских санкций в связи с украинским конфликтом", продолжает автор. "И только когда шансы Фийона на победу снова сократились, Путин впервые лично встретился в Кремле с Марин Ле Пен", - сообщает Шмидт.

В феврале движение Макрона посетовало на то, что прокремлевские СМИ - RT и Sputnik, рассчитанные на западную аудиторию, - распространяют о нем фейковые новости, а сервера штаба подвергаются хакерским атакам.

Для российской аудитории, 61% которой, согласно опросам, проголосовал бы за Ле Пен и лишь 8% за Макрона, верное Путину бульварное издание "Комсомольская правда" заклеймило Макрона как "марионетку Ротшильдов, психопата и "Мистера Никто". "Французы заслужили резинового Макрона", - написала эта газета после выборов. "Они должны пройти через глобалистский ад. Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат", - заявило российское издание.

Макрон ужесточил свою позицию в отношении Москвы на фоне российских уловок. По мнению российского политолога Григорий Голосова, не в последнюю очередь из-за дилетантских кибератак у Макрона есть все основания быть настроенным в отношении Москвы еще более критично, чем его предшественник, говорится в статье.