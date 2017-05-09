"Бессмертный полк" Путина

Они пройдут по Торонто, Тель-Авиву, Риму, Аугсбургу и Франкфурту. Потомки пронесут черно-белые фотографии с тысячами лиц, мужских и женских. "Бессмертный полк шагает по планете" - под таким заголовком вышла статья на сайте dni.ru, пишет обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

Сегодня Россия празднует 72-ю годовщину победы над гитлеровской Германией. Акция "Бессмертный полк" уже прошла на днях в Вашингтоне, Валенсии и в Освенциме. 9 мая в Берлине по улицам пройдут свыше тысячи участников, в Москве - более миллиона, утверждает автор. "Марш памяти, впервые проведенный в 2012 году в Тюмени, задумывался как гражданская инициатива, не имеющая отношения ни к государственным структурам, ни к политике. Сегодня эта акция вызывает неоднозначные оценки", - замечает Шолль.

Как сказал в беседе с журналистом оппозиционный московский историк Андрей Зубов, "сначала советское, потом российское руководство украло у своих граждан их собственную историю. Сейчас люди начинают возвращать себе память о сражавшихся на войне родственниках".

В 2015 году, пишет автор, в первых рядах "Бессмертного полка" прошел президент Путин с фотографией отца.

"Государство прибирает к рукам это движение, чтобы представить победу 1945 года как свой триумф", - говорит Зубов. Акции за границей организуются российскими посольствами и консульствами. Но Яна Заугарова, организующая акцию в Берлине, заверила в беседе с московским порталом "Свободная пресса", что участники шествия в столице Германии выйдут на улицы добровольно. "При этом, - отмечает автор, - она, как и российские телеведущие, посетовала на то, что Запад пытается переписать историю войны: ее сына, который ходит в немецкую школу, учат, что Вторую мировую войну выиграли американцы".

Другие этнические русские, живущие за границей, злятся на соотечественников, преисполненных чувством патриотизма. Одна из них негодует на своей странице в Facebook: "Эти идиоты собираются в Трептов-парке, чтобы продемонстрировать немцам: глядите, наши воины-освободители насиловали ваших бабушек, а мы тут бухаем на вашу социалку - ну и что? Все равно мы не забудем и не простим!". "Другие критикуют акцию за то, что, помимо фотографий настоящих фронтовиков, на марше несут фото дезертиров, отсидевшихся где-то во время войны, или даже портреты Сталина", - говорится в статье.

В Таджикистане в этом году акция "Бессмертный полк" была запрещена - по официальной версии из-за того, что ислам запрещает проносить фотографии умерших по улице. В авторитарном Узбекистане устроители мероприятия сами отказались от его проведения в этом году, сославшись на "сложную политическую обстановку в мире". По мнению экспертов, "оба режима опасаются возникновения пророссийской "пятой колонны", передает журналист.

Власти украинской столицы разрешили проведение марша, даже несмотря на то, что антироссийские публицисты предостерегали о якобы готовящихся провокациях, замечает в заключение Шолль.