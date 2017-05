9 мая 2017 г. Деметри Севастопуло | Financial Times Трампа дважды предупреждали, что Россия может шантажировать Флинна "Салли Йейтс, бывшая глава Минюста США, заявила в Конгрессе, что в январе дважды предупреждала Белый дом, что Майкла Флинна - первого советника по национальной безопасности, назначенного Трампом, - может шантажировать Россия, - сообщает Financial Times. - Назначенная на свой пост при Обаме и служившая и.о. министра юстиции в администрации Трампа, Йейтс говорила высокопоставленным чиновникам Белого дома, что Флинн поставил себя под угрозу компрометации со стороны России, когда солгал Майку Пенсу, вице-президенту США, о переговорах, которые вел с российским послом". "Трамп в конце концов уволил Флинна - отставного генерала, ранее снятого с поста руководителя Разведывательного управления Министерства обороны, - однако позволил ему остаться на посту две недели после первоначального предупреждения Йейтс. В течение этих двух недель Флинн участвовал в секретных обсуждениях российской политики", - говорится в статье. На слушаниях это вызвало вопросы у демократов, передает автор. После слушаний Трамп написал в Twitter: "Салли Йейтс сделала сегодня фейковые медиа крайне несчастными - она ничего не сказала, кроме старых новостей!" "Противоречивая ситуация, сложившаяся вокруг Флинна, оказавшегося под следствием ФБР, преследует администрацию Трампа последние три месяца, особенно в свете расследования ФБР по поводу контактов президентского штаба Трампа и российских чиновников, - говорится в статье. - В марте президент выступил в защиту Флинна, написав в Twitter, что его бывший помощник должен защититься от "охоты на ведьм", попросив об иммунитете в обмен на дачу показаний перед Конгрессом. В последние недели, однако, Белый дом пытался дистанцироваться от Флинна, порывистого отставного офицера военной разведки, который вместе с Трампом участвовал в президентской гонке 2016 года". "В понедельник Трамп обвинил в этой противоречивой ситуации бывшего президента Барака Обаму", - говорится в статье. "Генерал Флинн получил самый высокий допуск при администрации Обамы, однако фейковые медиа редко любят говорить об этом", - написал Трамп в Twitter. Источник: Financial Times