Как Россия могла бы помириться с Францией Эммануэля Макрона

"Кремль призывает нового президента Франции "преодолеть взаимное недоверие" для наилучшего "обеспечения международной стабильности и безопасности". Куда менее дипломатичным языком пользовались отдельные российские аналитики, явно разочарованные поражением двух кандидатов русофилов - Франсуа Фийона, затем Марин Ле Пен. Можно себе представить, как некоторые влиятельные силы в окружении российского президента, хлопотавшие о приглашении Ле Пен в Кремль, сейчас раскаиваются в своем выборе", - пишет аналитик Дидье Шоде, специалист по Юго-Восточной Азии и геополитике Евразии, в статье для Le Huffington Post.

"Россия совершила ошибку, восставая против Макрона, поскольку он не является идеологом "атлантизма", каким некоторые его представляли в Москве и в крайне правых кругах. Это реалист, который понимает значение России на международной арене. Таким образом, примирение с президентом Макроном вполне осуществимо", - уверен аналитик.

"Однако, чтобы добиться согласия между Парижем и Москвой, требуется важное предварительное условие: выйти из логики холодной войны, в силу которой отдельные патриоты России, приближенные к власти, как и отдельные американцы, видят мир в категориях неизбежно противостоящих друг другу лагерей. Для Кремля это означает прекратить смотреть на Запад как на единого врага", - пишет Шоде.

"Такое условие следует логике здравого смысла и, по сути, отвечает интересам России, как и остальных международных игроков: крепкая, процветающая Европа - это выгодный торговый партнер и в целом положительный геополитический участник экономической глобализации и международной стабильности. Китай уже хорошо в этом разобрался: в противоположность русским националистам-антизападникам, он предпочитает многополярный мир без потрясений логике противостояния эпохи холодной войны, когда победа одного предполагает разрушение другого", - говорится в статье.

Шоде считает, что при наличии политической воли Париж и Москва в ближайшие месяцы могли бы действовать по четырем основным направлениям.

1) Противостоять администрации Трампа, когда она оказывается слишком агрессивной. Париж не станет непременно равняться на американцев и, подобно немцам, разумеется, откажется от дестабилизации на Ближнем Востоке и в Азии. Значит, если Россия примет упомянутое ранее предварительное условие, то по многим вопросам станет возможным возрождение оси Париж-Берлин-Москва, полагает автор.

2) Бороться против ИГИЛ* и международного терроризма в целом. Для кандидата Макрона это главный враг, и в Сирии, и в других местах. Франция стала мишенью джихадистов, и новый президент обязан вести жесткую антитеррористическую политику. В этом направлении Москва и Париж могут найти общий язык, хотя бы по отдельным пунктам.

3) Работать над установлением мира между Арменией и Азербайджаном: Франция обладает необходимым дипломатическим капиталом для запуска надежного двустороннего мирного процесса. Разумеется, без участия России ничего не получится, отмечает автор, а совместная деятельность на этом поприще стала бы важным подспорьем для укрепления отношений между нашими двумя странами.

4) Поддержать мирный процесс в Афганистане: США перед лицом нынешней афганской нестабильности, похоже, вновь не нашли иного ответа, кроме методов вооруженной борьбы, которые не сработали в течение 15 лет. Россия объединилась с Китаем и двумя главными странами ближайшего регионального окружения Афганистана (Ираном и Пакистаном) и предлагает настоящую дипломатическую альтернативу, способную стабилизировать Афганистан и обеспечить эффективную борьбу против ИГИЛ* в этом регионе. Это соответствует национальным интересам Франции, говорится в статье.

"Россия и Франция самой судьбой не предназначены для постоянного противостояния. Даже если мы не достигнем согласия по всем вопросам, по отдельным немаловажным досье наши интересы совпадают. Будем надеяться, что Париж и Москва сумеют это осознать и станут действовать соответствующим образом", - подытоживает Шоде.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.