9 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Эммануэль Макрон: "ученичество" президента будет коротким Избранный президент, находящийся в Елисейском дворце рядом с Олландом, начал борьбу за парламент с переименования своего движения в "Республику на марше". Появление Макрона на публике символично приурочено к Дню Европы. Путину будет непросто с французским президентом, пишут СМИ, упоминая также утечку документов Макрона, якобы имеющую российские "отпечатки пальцев". Инаугурация Эммануэля Макрона состоится в воскресенье, 14 мая, пишет журналист швейцарской Le Temps Ришар Верли. Но уже с понедельника избранный президент Франции, находящийся в Елисейском дворце рядом с Франсуа Олландом, вступил в борьбу за парламентские выборы: объявлено о преобразовании его движения "Вперед!". Приоритетная задача новой политической силы под названием "Республика на марше"- сопровождение кандидатов, выдвинутых от имени движения на предстоящих в июне выборах в Национальное собрание", - говорится в статье. "Как обещал Макрон, 50% кандидатов будут набраны из представителей гражданского общества (то есть ранее не избиравшихся) и 50% составят женщины. Уходящие депутаты социалисты или консерваторы, которые присоединились к бывшему министру экономики, будут считаться принадлежащими к движению "Вперед!". Цель - получить абсолютное большинство на парламентских выборах в июне", - отмечает журналист. Макрон также понимает всю важность выбора премьер-министра - объявление об этом ему предстоит сделать до официальной инаугурации. Вчера вечером в интернете появились слухи, что это может быть глава региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Кристиан Эстрози, бывший сторонник Саркози, который объявил о своей отставке. Среди предполагаемых претендентов - центрист Франсуа Байру, ключевой союзник Макрона до начала первого тура; Ксавье Бертран, глава правой партии "Республиканцы" региона О-де-Франс; и Эдуар Филипп, депутат Национального собрания от "Республиканцев", мэр города Гавр, сторонник Алена Жюппе. "Упоминалось также имя сегодняшнего директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, однако ее парламентская неопытность может стать неблагоприятным фактором", - полагает Верли. "Макрон всегда говорил, что он стремится образовать сплоченную команду из 15 министров, чтобы начать управлять сразу после вступления в должность, оставаясь верным своему обещанию повысить нравственность в политике", - напоминает журналист. Многие министры могут оказаться "технократами", уполномоченными провести проверку состояния страны до парламентских выборов, сообщает автор. Первое появление Эммануэля Макрона на публике состоится во вторник, по случаю Дня Европы, в соответствии с его приверженностью Евросоюзу. Рассматриваются вопросы о посещении президентом театра военных действий французской армии за рубежом (несомненно, в Африке), а также о встрече с канцлером Ангелой Меркель, говорится в статье. "Утром перед могилой Неизвестного Солдата под сводами Триумфальной арки уходящий президент выступил в роли наставника, потрепав преемника по затылку и указав ему, как себя вести. При данных обстоятельствах президентское "ученичество" обещает быть очень коротким", - пишет Верли. "Москва не скрывает неприязни к Эммануэлю Макрону", - сообщает корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. "СМИ и официальные лица в России с ярко выраженным разочарованием встретили победу Макрона. Кремль в понедельник дождался 10:40, прежде чем отправить холодноватую поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул существование "взаимного недоверия". "Сенатор Алексей Пушков, владеющий французским языком, является многолетним сторонником Марин Ле Пен, которая, по его словам, ругается с этим Макроном, "молодым, не имеющим ни опыта, ни серьезного авторитета в глазах французов и всего мира". Он уверен, что Макрон "станет подчиняться решениям Ангелы Меркель, продлевать санкции". Сторонники Кремля не могут согласиться с поражением Марин Ле Пен - наперекор опросам общественного мнения они надеялись стать свидетелями триумфа своей союзницы. Проправительственные издания высказываются в язвительном тоне. "Эффект Трампа не добрался до Франции", - сокрушается прокремлевская "Российская газета". Французы "заслужили Макрона", издевательски утверждает "Комсомольская правда", которая объявляет избранного президента "психопатом", "скрытым гомосексуалом", прикрывающимся "морщинистой старушкой-женой", передает Гриншпан. Ведущий новостей частного телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев сказал: "Этот результат означает, что во Франции остается всего треть настоящих французов. Единственный, кому удалось совершить истинную консервативную революцию, это Владимир Путин. Все пытаются ему подражать, но им недостает силы и решимости человека, прошедшего через КГБ". Россия разочарована исходом президентских выборов во Франции. Все попытки помочь Марин Ле Пен прийти к власти окончились провалом. Теперь Владимиру Путину придется настроиться на непростые отношения с французским лидером, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. Российский президент тянул с поздравлениями своего будущего коллеги до понедельника, замечает журналист. Москва готова к диалогу, сообщил шеф Кремля. "Не похоже на искреннюю радость, - комментирует автор статьи, - и это неудивительно: с точки зрения Путина, Макрон, будучи сторонником ЕС и тесного партнерства с Берлином, является противником". Между тем в начале 2016 года будущий президент Франции в должности министра экономики был с визитом в российской столице, где призывал "выйти из тупика", говорится в статье. В ноябре он выступал за сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом и упрекал президента Олланда в том, что Россию подтолкнули к изоляции от Европы. "Но тогда кандидатуру Макрона сочли бесперспективной - и Кремль иначе расставил приоритеты", - пишет Шмидт. Официально Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран, но "реальность выглядит иначе", уверен автор публикации, напоминая про "кредит в 9 млн евро, выданный два с половиной года назад "Национальному фронту" Марин Ле Пен банком, принадлежащим одному из представителей окружения Путина". В какой-то момент в качестве альтернативы для Москвы возник перспективный кандидат Франсуа Фийон, который выступал, в частности, против антироссийских санкций в связи с украинским конфликтом. "И только когда шансы Фийона на победу снова сократились, Путин впервые лично встретился в Кремле с Марин Ле Пен", - напоминает Шмидт. В феврале движение Макрона посетовало на то, что прокремлевские СМИ - RT и Sputnik, рассчитанные на западную аудиторию, - распространяют о нем фейковые новости, а сервера штаба подвергаются хакерским атакам. Для российской аудитории, 61% которой, согласно опросам, проголосовал бы за Ле Пен и лишь 8% за Макрона, верное Путину бульварное издание "Комсомольская правда" заклеймило Макрона как "марионетку Ротшильдов, психопата и "Мистера Никто". "Французы заслужили резинового Макрона", - написала эта газета после выборов. Макрон ужесточил свою позицию в отношении Москвы на фоне российских уловок. По мнению российского политолога Григорий Голосова, не в последнюю очередь из-за дилетантских кибератак у Макрона есть все основания быть настроенным в отношении Москвы еще более критично, чем его предшественник, говорится в статье. "Массивная утечка документов кампании Эммануэля Макрона не смогла помешать его внушительной победе на президентских выборах во Франции, - пишет The Washington Post. - Но, возможно, его поражение и не было целью. Макрон имел большой перевес, когда файлы были опубликованы в интернете в пятницу вечером. По мнению специалистов по кибербезопасности, взлом имеет "отпечатки пальцев" группы, связанной с военной разведкой России". "Что больше всего поражает в этой операции, это не эффект, а ее полнейшая дерзость. Русские, участвовавшие в атаке, похоже, не заботились о сокрытии своей личности: так, по словам экспертов, один из них пользовался русской версией программы Excel. Будто бы режим Владимира Путина хотел ясно дать понять западным демократиям: мы можем взламывать ваши избирательные системы и не стесняемся делать это открыто", - говорится в редакционной статье. По мнению издания, "необходимо, чтобы западные правительства решительно и эффективно ответили на эти посягательства". "Операции Москвы провалятся, когда западная общественность поймет, что они представляют собой холодную войну средствами XXI века", - заключает The Washington Post.