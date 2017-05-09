Москва не скрывает неприязни к Эммануэлю Макрону

Кремль напоминает о "взаимном недоверии" с новым французским президентом, а проправительственные газеты не сдерживаются в выражении своего разочарования, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"СМИ и официальные лица в России с ярко выраженным разочарованием встретили победу Макрона. Кремль в понедельник дождался 10:40, прежде чем отправить холодноватую поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул существование "взаимного недоверия", - отмечает журналист. "Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. (...) В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме Кремля.

"Сенатор Алексей Пушков, владеющий французским языком, является многолетним сторонником Марин Ле Пен, которая, по его словам, ругается с этим Макроном, "молодым, не имеющим ни опыта, ни серьезного авторитета в глазах французов и всего мира (...), который станет подчиняться решениям Ангелы Меркель, продлевать санкции, чтобы следовать по пути конфронтации, вместо того, чтобы вести диалог с Россией". Однако в целом откликов со стороны политического класса немного, сообщает журналист из Москвы: "в преддверии празднования 9 мая 1945 года руководители предпочитают говорить о прошлых победах, а не обсуждать неприятную новость".

"Сторонники Кремля не могут согласиться с поражением Марин Ле Пен - наперекор опросам общественного мнения они надеялись стать свидетелями триумфа своей союзницы. Кандидатка "Национального фронта", которая получала денежные кредиты от России, во внешнеполитической сфере полностью равняется на Кремль", - продолжает автор.

"Проправительственные издания высказываются в язвительном тоне. "Эффект Трампа не добрался до Франции", - сокрушается прокремлевская "Российская газета". Французы "заслужили Макрона", издевательски утверждает "Комсомольская правда", которая объявляет избранного президента "психопатом", "скрытым гомосексуалом", прикрывающимся "морщинистой старушкой-женой", и среди прочих любезностей называет его "человеком-марионеткой", передает Гриншпан.

"Все равно это победа Ле Пен, если учесть, что все мировые монополии ополчились против нее", - сказал журналисту Le Temps Эрнест Макаренко, глава муниципального округа Ново-Переделкино. "Марин Ле Пен - это последний шанс французского народа".

Ведущий новостей частного телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев признался, что разочарован: "Этот результат означает, что во Франции остается всего треть настоящих французов. Единственный, кому удалось совершить истинную консервативную революцию, это Владимир Путин. Все пытаются ему подражать, но им недостает силы и решимости человека, прошедшего через КГБ".