9 мая 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Французские избиратели воспротивились вмешательству Путина, но вы вряд ли узнаете это в России "В понедельник, на следующий день после избрания французским президентом сторонника Европы Эммануэля Макрона, официальной тональностью Кремля была готовность работать с кем угодно, - пишет московский корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. - Однако снег, падающий на Москву, возможно, лучше отражает сырой холод отношений Кремля с Европой после еще одной бесплодной попытки повлиять на выборы за рубежом". "Последние три года, с тех пор как Европа наказала Россию санкциями за украинский кризис, Кремль пытается подорвать и ослабить выстроенный против нее западный трансатлантический альянс, - говорится в статье. - В частности, выборы рассматриваются как подходящий момент для попыток использовать западную слабость - и открытость, - чтобы посодействовать приходу к власти лидеров, наиболее симпатизирующих России". На сей раз потенциальным призом была Франция. "Москва выступила на стороне одного кандидата-неудачника, затем другого, в том числе обеспечила необычайно громкую поддержку пророссийскому лидеру крайне правых Марин Ле Пен, которую французские избиратели уверенно отвергли в воскресенье", - пишет автор. "В понедельник Кремль попытался придать наилучший возможный вид избранию ее оппонента, - говорится в статье. - Президент Владимир В.Путин послал Макрону поздравительную телеграмму, в которой выразил готовность "преодолеть взаимное недоверие" и пожелал президенту Франции "крепкого здоровья, благополучия и успехов". Неважно, что до голосования российские СМИ уверяли, что Макрон, возможно, гей, порабощен еврейскими банкирами и относится к полным энтузиазма "демонам глобализации". "Прошлой осенью Кремль думал, что найдет органичного союзника в лице Франсуа Фийона - консервативного экс-премьера, избранного на праймериз кандидатом от правых центристов. Он издавна испытывал теплые чувства к России и лично к Путину и призывал покончить с санкциями, - пишет Макфаркуар. - Когда скандал утопил шансы Фийона на победу, Кремль снова повернулся к г-же Ле Пен. Она не скрывает своей любви к России и поддерживает аннексию Крыма. Ее "Национальный фронт" получил кредит в размере 11 млн долларов от не функционирующего сейчас "Первого чешско-российского банка" в Москве. В марте, заявляя о нейтральном отношении к французской президентской гонке, Путин принял ее в Кремле. Предвыборная кампания была в разгаре, и этот необычный шаг Москвы фактически был равносилен выступлению Кремля в поддержку Ле Пен". "Затем прозвучали заявления штаба Макрона о том, что Россия взломала его компьютеры. Накануне голосования огромная партия краденых электронных писем штаба была анонимно опубликована в интернете. Французское законодательство запрещает их обсуждение в последние два дня выборов, но Россия остается основным подозреваемым, - говорится в статье. - Слив не возымел большого эффекта, вызвав во Франции только глухой отзвук. Даже главных хэштег был #MacronLeaks - на английском, а не на французском языке, указывания на иностранное вмешательство". После выборов российский новостной канал "Россия-24" продолжал повторять, что г-жа Ле Пен добилась "феноменального результата". Источник: The New York Times