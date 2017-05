9 мая 2017 г. Редакция | The Washington Post Как Запад должен реагировать на взлом документов Макрона "Массивная утечка документов кампании Эммануэля Макрона не смогла помешать его внушительной победе на президентских выборах во Франции в воскресенье", - констатирует The Washington Post. "Но, возможно, его поражение и не было целью. Макрон имел большой перевес, когда файлы были опубликованы в интернете в пятницу вечером. По мнению специалистов по кибербезопасности, взлом имеет "отпечатки пальцев" группы, связанной с военной разведкой России. Кажется, в документах не содержалось сильно компрометирующей информации", - говорится в редакционной статье. "Что больше всего поражает в этой операции, это не эффект, а ее полнейшая дерзость. Русские, участвовавшие в атаке, похоже, не заботились о сокрытии своей личности: так, по словам экспертов, один из них пользовался русской версией программы Excel. Будто бы режим Владимира Путина хотел ясно дать понять западным демократиям: мы можем взламывать ваши избирательные системы и не стесняемся делать это открыто", - говорится в статье. По мнению издания, "необходимо, чтобы западные правительства решительно и эффективно ответили на эти посягательства. Парламентские расследования взломов документов Национального комитета Демократической партии США и президентской кампании Хиллари Клинтон, которые, как заключили американские спецслужбы, тоже ведут к российской разведке, должны быть всеобъемлющими, а результаты должны стать публичными". "Операции Москвы провалятся, когда западная общественность поймет, что они представляют собой холодную войну средствами XXI века", - заключает издание. Источник: The Washington Post