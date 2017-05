9 мая 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Путин пользуется победой СССР над Гитлером, чтобы показать, для чего он сегодня нужен России Суши-бар предлагает ролл "День Победы" с черной и красной икрой, в магазинах продаются воздушные шары, кофейные чашки, майки и шлепки - все в оранжево-черных цветах, пишет корреспондент The Washington Post Дэвид Филипов. Оранжевый и черный, цвета советской боевой награды, теперь стали символом российского патриотизма. Советский Союз потерял более 20 млн человек на Второй мировой войне и нес всю тяжесть боев в Европе с 1941 по 1944 годы. Почти у каждого россиянина есть предок, который прошел войну или погиб на ней. Но идея объединить людей вокруг оранжевого и черного исходит сверху. "Победа Советского Союза во Второй мировой, которую здесь называют Великой Отечественной войной, занимает центральное место в попытках Владимира Путина представить свой режим логическим результатом в истории страны", - пишет Филипов. "По мнению Кремля, спасение мира от фашизма было не просто величайшим достижением Советского Союза - оно также дало основание для возвращения России после холодной войны в качестве великой мировой державы, восстановленной Путиным. Это подчеркнут ядерные ракеты, танки и другие вооружения, которые прогремят во вторник утром по Красной площади, а также парады в городах России", - говорится в статье. "Война - это одна из вещей, которые легитимизируют режим Путина: он называет себя наследником победы, священной для всех россиян, поэтому правительство выше всякой критики, - поясняет Андрей Колесников, сотрудник Московского центра Карнеги. - Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию". "То, что некоторые во внешнем мире могут назвать российским авантюризмом в Сирии, оккупацией Крыма и вмешательством на Восточной Украине, Кремль и его СМИ представляют продолжением усилий России по защите мира от сил хаоса и фашизма. С этой точки зрения критика России ныне приравнивается к критике Советского Союза за спасение мира от зла", - пишет Филипов. Другим "признаком патриотический коммерциализации Дня Победы" стала возможность заказать портрет своего деда или прадеда, ветерана войны, в виде постера в оранжево-черных тонах для участия в шествии "Бессмертный полк", которое изначально было инициативой снизу, продолжает автор. Мероприятие было присвоено путинским правительством, и массовые организованные марши стали такой же честью официальных торжеств, как танки, ядерные ракеты и салют, говорится в статье. "Теперь это нечто официозное, обязательное, навязанное сверху", - считает Колесников. Источник: The Washington Post