9 мая 2017 г. Брэдли Олсон, Джэй Соломон | The Wall Street Journal Несмотря на санкции, российская нефтяная промышленность работоспособна "Exxon Mobil Corp. страдает от санкций, наложенных на Россию, - утверждают Брэдли Олсон и Джэй Соломон в The Wall Street Journal. - Но то же самое нельзя сказать ни о других крупных западных энергетических компаниях, ни о российском производстве нефти в целом". "Санкции, объявленные США и Евросоюзом после того, как Россия в 2014 году аннексировала украинский регион Крым, предназначались для ограничения ее доступа к новым технологиям, позволяющим извлекать больше сырой нефти и природного газа, - говорится в статье. - А именно, мишенями этих мер стали глубоководное бурение, запланированное в Черном море, арктические операции и использование технологии гидравлического разрыва пласта в Сибири". "Эти условия оказались ударом для Exxon, потому что бурение в данных регионах было сердцем знаковой сделки, которую компания заключила несколько лет назад с государственной нефтяной фирмой ПАО "Роснефть", - поясняют авторы. - Exxon попыталась добиться разрешения отступить от санкций, чтобы бурить в Черном море, однако в прошлом месяце администрация Трампа ей отказала". "В то же время некоторые из европейских конкурентов Exxon продолжают российские проекты, многие из них - по условиям партнерств, начатых до санкций", - говорится в статье. "Хотя некоторые эксперты по дипломатии и нефтяной промышленности полагают, что санкции нанесли ущерб развитию российской нефтяной отрасли, неравное распределение ограничений ставит вопрос, насколько они на самом деле эффективны", - указывают журналисты. "Когда санкции не единообразны по всем направлениям, вы получаете непредвиденные последствия, - сказал Билл Арнольд, бывший сотрудник руководства Shell и старший вице-президент U.S. Export-Import Bank, преподающий геополитику нефти в Университете Райса. - Если конечной целью было прижать российскую промышленность, неясно, произошло ли это". "Санкции не были разработаны конкретно для сокращения российского производства нефти, и они его не сократили. Объем производства вырос до 11 млн баррелей в день в прошлом году - это самый высокий уровень за десятки лет", - говорится в статье. "Это отражает нечто большее, чем ограниченность санкций, - указывают авторы. - Сыграли роль и другие экономические факторы, такие как резкое обесценивание рубля. Российские компании смогли продавать нефть за доллары, а платить за бурение российской валютой. Это позволило им уменьшить затраты и больше направлять на инвестиции, добиваясь повышения выработки". "Санкции, наложенные на Россию США и ЕС, преднамеренно были гораздо менее обширными, чем введенные против Ирана, ввиду полной зависимости некоторых европейских стран от российских поставок газа, - говорится в статье. - В случае с Ираном США взимали штрафы в миллиарды долларов и пытались перекрыть доступ к американской финансовой системе компаниям, ведущим бизнес с иранскими предприятиями, попавшими под санкции". Источник: The Wall Street Journal