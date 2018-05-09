Трамп-разрушитель

Дональда Трампа, похоже, не слишком волнует, что его решение выйти из ядерной сделки с Тегераном может иметь фатальные последствия. Президентом США движет непреодолимое желание разделаться с наследием Обамы, уверен журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер.

"Попытки канцлера ФРГ и президента Франции переубедить президента Трампа ни к чему не привели: глава Белого дома все-таки решил вернуться к санкциям против Ирана и выйти из ядерного соглашения", - сообщает издание. Европейцы, отмечает автор статьи, могут и дальше держаться за соглашение - "после того как американский президент повернулся к достигнутым договоренностям спиной и иранское руководство, скорее всего, перестанет считать себя обязанным придерживаться его условий, сделка не будет стоить и ломаного гроша". Тегеран уже заявил о том, что вернется к обогащению урана, если Вашингтон снова введет санкции.

"Устрашающе реальной сегодня выглядит угроза того, что достигнутые в 2015 году ядерные соглашения будут расторгнуты, а Средний Восток окажется на пороге нового периода потрясений. Несомненно, - замечает Франкенбергер, - соглашение не было идеальным. Оно лишь замораживало на время ядерные амбиции Ирана (...). Конечно, не стоило питать иллюзий относительно заверений Тегерана, что в военном плане не ведется никаких ядерных изысканий. Но также несомненно, что надо всеми силами не допускать, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию".

Автор считает оправданной критику администрации Трампа относительно того, "что Иран продолжает работать над своей ракетной программой и проводит агрессивную политику в регионе - будь то вооружение "Хизбаллы" в Ливане или поддержка повстанцев в Йемене". "Но ядерное соглашение, - пишет журналист, - не должно решать ни ту, ни другую проблему. К тому же, насколько известно, Иран до настоящего момента соблюдал все договоренности, предусмотренные соглашением".

Журналист предполагает, что "Трамп, для которого эта сделка была бельмом на глазу уже во время предвыборной кампании, ожесточенно стремился выйти из нее по той причине, что она была заключена при его предшественнике Обаме".

"Тот факт, что подобное упорство, граничащее с одержимостью, может подтолкнуть регион к войне, похоже, его не особенно волнует", - говорится в статье. Тихоокеанское торговое партнерство, Парижское климатическое соглашение, ядерное соглашение с Ираном - "Трамп нравится себе в роли разрушителя", считает Франкенбергер.

Какие выводы может сделать в этой связи северокорейский диктатор Ким Чен Ын, с которым Трамп хочет договариваться о ядерном разоружении на Корейском полуострове? "Вряд ли Пхеньян можно будет упрекнуть, если он станет сомневаться в надежности американских обещаний", - пишет автор.