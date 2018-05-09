"Путин - это смесь Брежнева и Хрущева!"

Владимир Федоровский говорит, что он "разочарован" решением недавно переизбранного Владимира Путина сохранить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. По мнению французского писателя русского происхождения, бывшего дипломата, автора вышедшей в феврале 2018 года книги "В сердце Кремля, от красных царей до Путина" (издательство Stock), подобная несокрушимая тяга к политической преемственности обманывает ожидания россиян, выражающих волю к переменам. Интервью с экспертом записал журналист Le Figaro Поль Сюги.

"Протокол инаугурации предусматривает множество символов, знаковых для власти, которой реально располагает глава государства. Но стоит поинтересоваться смыслом этих символов: например, именно Путин восстановил советский государственный гимн в 2000 году, сохранив мелодию гимна Советского Союза, который пели в СССР после Второй мировой войны! То есть президентские символы заимствуются и у царской, и у советской России. Путин стремился стереть коллективную память о преступлениях, совершенных российским тоталитарным государством, отклоняясь от политики Бориса Ельцина, который, наоборот, хотел обозначить четкий разрыв с СССР. Тем самым Путин, будучи поборником величия России, продолжает видеть в Сталине героя борьбы против нацизма", - сказал Федоровский.

"Путин - это скорее смесь Брежнева и Хрущева. Подобно сегодняшнему Путину, Хрущев управлял посредством лозунгов. Он беспрестанно повторял: "Через 20 лет мы обгоним США!" - в той же манере, как Путин только что определил амбициозный курс, опубликовав множество указов, которые, в частности, предусматривают, что Россия до окончания его мандата войдет в пятерку сильнейших мировых держав в экономическом плане. Еще он обязался резко снизить уровень бедности", - отметил эксперт.

"Разумеется, он заимствует у Сталина его пристрастие к символике и тоже сумел возродить национальный нарратив, но на самом деле он больше похож на Брежнева, хотя бы в комплектовании своих кадров: Брежнев, как и Путин, выбирал надежных людей, с которыми он давно работал. Это прямо-таки "бич" Кремля: ему крайне сложно обновлять политический персонал, в конце концов, всегда отдается предпочтение работе с одними и теми же людьми", - рассуждает писатель.

"По сути, Путину не удалось восстановить доверие общественного мнения, и продление срока полномочий Дмитрия Медведева не свидетельствует о реформаторской воле, даже наоборот! Его хороший результат на президентских выборах все же не дает ему карт-бланш. Тем более, что премьер-министр сильно упал в глазах российского общественного мнения", - полагает собеседник издания.

"У россиян сильны ожидания перемен, и они все меньше отказывают себе в удовольствии их выражать. Большинство из них желают реформ: согласно опросам общественного мнения, 65% россиян требуют "перемен во всех сферах", и 90% из них хотят "значительных перемен". Появляется новое поколение россиян, обеспокоенное тем, что во главе государства сохраняются руководители, которые сегодня, по их представлению, вышли из строя, не способны предложить истинное обновление. С учетом этого решение Путина представляется поразительным", - утверждает Федоровский.

"России может помочь не новое политическое убийство, а расширение сотрудничества с Западом: необходимо, чтобы европейцы работали с русскими, дабы оказать помощь в модернизации их страны, - считает собеседник издания. - Интересы Франции и России, например, взаимодополняющие, кстати, я был тронут, когда Эммануэль Макрон подтвердил свое желание "возобновить диалог с Россией"! Надо делать все возможное, чтобы русских не упали в объятия китайцев, это не в их интересах, и не таким способом меняется политический расклад".

"Расскажу вам анекдот на эту тему: как-то Жак Ширак мне поведал содержание одного своего разговора с Дэн Сяопином, в ходе которого был затронут вопрос о единственном ребенке. Его собеседник говорил ему, что рассматривает переход к политике двух детей на семью: когда французский президент удивился и ответил, что это взорвет его страну, китайский лидер сказал: "Не волнуйтесь, у нас еще есть провинции на севере..." - явно имея в виду Сибирь. Таким образом, русские должны остерегаться Китая, или, по крайней мере, двуглавому орлу, украшающему российские гербы, не стоит одновременно ставить на двух лошадей - на Азию и на Европу", - полагает писатель.

"Выборы показали, что приверженность населения президенту еще очень сильна, но я не уверен в том, что Путин сегодня следует правильным курсом: похоже, он слишком поторопился с обретением уверенности в себе. Вчера, когда я услышал, что Дмитрий Медведев остается на своем посту, мои иллюзии разрушились, я был разочарован", - признался Федоровский.