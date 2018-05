9 мая 2018 г. Майк Макинтайр, Бен Протесс, Джим Рутенберг | The New York Times Фирма, связанная с российским олигархом, осуществляла выплаты Майклу Коэну Подставная фирма, которую использовал Майкл Д.Коэн, чтобы выплатить деньги за молчание порноактрисе, получила платежи в общей сложности превышающие 1 млн долларов от американской компании, связанной с российским олигархом и несколькими корпорациями, в период до начала деятельности администрации Трампа, согласно документам и интервью, пишет The New York Times. Финансовая документация, с которой ознакомилась NYT, показывает, что Коэн, личный адвокат и давний "регулятор проблем" президента Трампа, использовал подставную фирму - Essential Consultants L.L.C. - для ряда бизнес-операций, которые заходили намного дальше, чем было известно общественности. Транзакции, проводившиеся через Essential Consultants, составили не менее 4,4 млн долларов; это началось незадолго до того, как Трамп был избран президентом, и продолжалось до января этого года, как свидетельствуют документы. "Среди ранее не открывавшихся транзакций оказались выплаты в прошлом году около 500 тыс. долларов от Columbus Nova, нью-йоркской инвестиционной компании, чьим крупнейшим клиентом является компания, контролируемая российским олигархом Виктором Вексельбергом", - сообщают журналисты издания. Сообщения об этих транзакциях впервые появились в документе, опубликованном в Twitter во вторник Майклом Авенатти, адвокатом Стефани Клиффорд, порноактрисы, которой Essential Consultants заплатила 130 тыс. долларов за молчание о предполагаемой связи с Трампом, пишет газета. Ознакомление NYY с финансовой отчетностью подтвердило большую часть того, что было в сообщении Авенатти. Эти документы, а также интервью пролили больше света на взаимодействие Коэна с компанией, связанной с Вексельбергом, которого остановили и допросили в аэропорту ранее в этом году следователи Роберта С.Мюллера, спецпрокурора, расследующего российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, говорится в статье. Платежи Columbus Nova имели место в период с января по август прошлого года. Эндрю Интрейтер, американский исполнительный директор компании и двоюродный брат Вексельберга, пожертвовал 250 тыс. долларов на инаугурацию Трампа, как свидетельствует финансовая отчетность его предвыборного штаба. Он и Вексельберг присутствовали на мероприятии вместе и встретились там с Коэном, по словам ознакомленного источника. Вскоре Коэн стал консультантом Columbus Nova. Консалтинговая сделка предусматривала выплату 1 млн долларов в течение года, однако Columbus Nova решила завершить отношения через полгода. "Вексельберг делал вклады в фонды прямых инвестиций Columbus Nova через свой обширный российский конгломерат - группу компаний "Ренова", задействованную в энергетическом секторе и других сферах. Вексельберг является одним из семи связанных с Кремлем олигархов, которых администрация Трампа подвергла санкциям в апреле, распространив их также на ГК "Ренова", - говорится в статье. У группы "Ренова" были финансовые отношения с ВТБ, одним из крупнейших государственных банков России, согласно "Панамским бумагам" - ставшим достоянием общественности документам офшорной юридической компании. Документы показывают, что компании Вексельберга получили не менее 350 млн долларов в виде займов или инвестиций от ВТБ и ее дочерней компании "ВТБ Капитал", пишет издание. Источник: The New York Times