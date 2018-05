9 мая 2018 г. Николас Фэндос, Майкл Уайнс | The New York Times Россия пыталась подорвать доверие к избирательным системам "Россия собиралась подорвать доверие к избирательному процессу в США: ее хакеры наблюдали за избирательными системами примерно 20 штатов в преддверии выборов 2016 года, как заключил Сенатский комитет по разведке в кратком отчете, опубликованном во вторник", - сообщают корреспонденты The New York Times Николас Фэндос и Майкл Уайнс. Однако комитет не выявил никаких свидетельств того, что русские, в конечном итоге, изменили результаты голосования или информацию о регистрации избирателей. Впрочем, в нескольких штатах российские хакеры "могли, как минимум, изменить или удалить данные о регистрации избирателей", заявили представители комитета. "Эти действия начались, по крайней мере, в 2014 году, продолжились в день выборов 2016 года и включали в себя традиционные усилия по сбору информации, а также операции, скорее всего, имевшие целью подготовиться к дискредитации избирательного процесса в США и результатов выборов", - написали сенаторы. Они обнаружили, что русские атаковали, по меньшей мере, 18 штатов, и заявили, что существуют данные об интересе к трем другим: они изучались на предмет уязвимости. В шести штатах они пошли дальше, попытавшись получить доступ к сайтам, посвященным выборам, и в "небольшом количестве штатов" реально взломали компьютерную защиту выборов, говорится в статье. В этих случаях хакеры имели возможность изменить данные регистрации, но, как представляется, не могли изменить результаты голосования, говорится в отчете. Сенаторы предупредили о том, что другие российские атаки и нарушения могли пройти незамеченными. В отчете, который был рассекречен, возлагается вина на Министерство национальной безопасности за изначально медленную реакцию на российское вмешательство, но отмечается, что сотрудничество со штатами намного улучшилось, передает издание. "Комитет в конце марта опубликовал список рекомендаций о том, как обезопасить американские избирательные системы накануне выборов в Конгресс. В частности, он советовал применять машины для голосования с возможностью использования бумажных бюллетеней, заменить не использующие бумагу и устаревшие машины на новые, учредить постоянную ревизию голосования и обновить системы программного обеспечения. Сенаторы также призвали тогда администрацию Трампа послать более четкий сигнал, что она не потерпит атак на какие бы то ни было избирательные системы или на демократический процесс", - напоминает издание. Источник: The New York Times