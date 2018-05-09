Ильдар Дадин: "Мы в России задыхаемся от мусора"

"За протесты против Путина и его позицию по поводу войны на Украине Ильдар Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы. В печально известной колонии ИК-7 он провел 15 месяцев, а затем был досрочно отпущен на свободу. С тех пор он неустанно критикует ситуацию в своей стране", - так издание Stern предваряет публикацию статьи, написанной Дадиным по случаю инаугурации президента Путина, в которой он пишет о том, какую цену в России приходится платить открытым критикам политики Кремля.

По всей видимости, пишет Дадин, Путин пробудет у власти до 2024 года. "Сегодня многие из его критиков находятся в полицейских участках. Жестокость против тех, кто критикует режим, бросает тень на помпезную церемонию инаугурации. В России все больше притесняется свобода слова. Я хочу жить в свободной стране и буду и впредь бороться за это, - сообщает автор. - Мы не хотим царя (...). Путин рушит экономику и социальную систему. Для меня (президентские) выборы были спектаклем, который разыгрывался на вычищенном поле".

По мнению Дадина, в настоящий момент у протестного движения в России мало перспектив. "Это еще раз доказали задержание Алексея Навального и еще 1,6 тыс. человек, в том числе детей, в ходе протестов в конце минувшей недели". Гражданское общество лишают воздуха, считает критик действующей власти; "Путин ногами топчет права человека и полностью прибрал к рукам как юридическую, так и законодательную власть".

"Мы в России задыхаемся от мусора, система здравоохранения несостоятельна. Люди высказывают недовольство, однако их пытаются запугивать и душить любую критику в зародыше. Но я и дальше буду выходить на улицу, потому что не хочу подчиняться государству, которое не соблюдает законов. Для меня речь идет о борьбе за гражданское общество в России", - пишет автор публикации.

"Я был наказан за то, что открыто указал на неудобную правду о войнах, которые Россия ведет на Украине и в Сирии. Жестокий приговор, который мне вынесли, должен был стать уроком для меня и для других; фабрикуются и другие судебные процессы против тех, кто критикует власть. Тем самым она хочет продемонстрировать, что может произойти, если оказывать ей сопротивление. Молодые люди, которые игнорируют запрет на проведение демонстраций, знают, какая участь меня постигла и, тем не менее, сознательно идут на риски, связанные с подобной политической активностью. В России надо много мужества, чтобы выйти на улицу", - констатирует Дадин.

"Львиная доля представителей образованного среднего класса, которые участвовали в протестных акциях 2011-2012 годов, покинули страну - эмигрировали порядка 500 тыс. россиян, - пишет автор статьи. - Однако (...) подрастает новое поколение, которое, не обладая опытом старших, ищет собственные пути".

В последние годы наблюдается такой феномен, как "поравализм", продолжает Дадин. Подразумеваются те, кто из страха перед политическими репрессиями или на фоне отсутствия правовой безопасности "сидит на чемоданах".

"Общая картина действует отрезвляюще. На границы дозволенного указывают и журналистам, и деятелям искусства. Нам нельзя создавать правозащитные организации и выходить на улицы с протестом, несмотря на то, что это наше законное право. Запугивая отдельных людей, власть сигнализирует остальным: "Сидите лучше дома и смотрите телевизор", - говорится в статье.

"Я буду бороться и дальше, пока демократия перестанет быть потемкинской деревней, (...) пока она не превратится в реальность. Тот факт, что молодежь все чаще рискует и выходит на улицы, вселяет в меня надежду на то, что изменения в России возможны", - резюмирует Дадин.