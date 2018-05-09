Война есть война, а Путин есть Путин

В День освобождения от фашизма в музее "Берлин-Карлхорст", где каждый год к этой дате приурочены праздничные мероприятия, собрались немцы и русские. Однако кризис в отношениях ощущается и здесь, пишет корреспондент Tageszeitung Анна Леманн.

"Флаги Германии, России, Украины и Белоруссии развеваются перед зданием музея, в котором в 1945 году командование вермахта подписало акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии", - говорится в статье.

"В германо-российских отношениях сегодня есть червоточины - это конфликт вокруг Украины, а также война в Сирии, которая ведется при поддержке Путина, и недавнее отравление бывшего двойного агента Сергей Скрипаля в Великобритании. Все это, - отмечает журналистка, - разжигает напряженность между Москвой и Берлином. Отмены антироссийских санкций не предвидится".

"Эта разбалансировка в отношениях находит свое отражение и в Карлхорсте. К зданию музея подвозят на автобусе ветеранов: в кепках и с орденами на груди. На праздничное мероприятие в качестве почетного гостя приглашен посол России в Германии Сергей Нечаев (...), а вот представителей Украины и Белоруссии на мероприятии нет".

"Знаете, кого мне не хватает, - говорит 60-летний Бернгард Либиш, - немецких политиков". Он уже восьмой год приходит 8 мая в Карлсхорст - ни одно другое место, на его взгляд, так не символизирует освобождение от фашизма. "Политики перестали здесь показываться", - замечает он.

"Это не совсем так, - пишет журналистка. - На праздновании 70-летней годовщины освобождения выступала госминистр по делам культуры Моника Грюттерс (ХДС). Однако представителей политического спектра среди гостей действительно становится меньше, отмечает и сотрудница музея. Левые приходят постоянно, заглядывают и члены ХДС и СДПГ. А вот Зеленые совсем не приходят". Неужели из-за политики Путина? "Путин есть Путин, а Вторая мировая - это Вторая мировая. Одно с другим не связано", - считает она.

"Возможно, - комментирует автор. - Однако узурпирование исторической перспективы - неотъемлемая часть политического инструментария автократов. Так, в Карлхорсте в этом году появилась одетая в бежево-красную униформу молодежь: юноши и девушки из "Юнармии". Это молодежное военно-патриотическое движение было создано в России три года назад по личному распоряжению Путина и насчитывает, по некоторым оценкам, до 200 тыс. членов. (...) После Берлина они отправятся в Чехию и Польшу, сообщила руководительница группы".

В разговор вмешивается немецкий пенсионер: "Они же представители Путина". Руководительница смеется: "Мы представители России, а Путин - наш президент".

Германо-российские отношения наладятся, предрекает генерал-полковник в отставке Антон Терентьев, который находится в Берлине по приглашению общества "Берлинских друзей народов России". "В Польше советские памятники сносят, а в Германии устанавливают новые", - говорит он и указывает на бронзовый бюст советского маршала Георгия Жукова, который "Берлин-Карлхорст" получил в этом году в подарок от Российского дома науки и культуры в Берлине.