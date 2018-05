9 мая 2018 г. Акбар Шахид Ахмед | The Huffington Post Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России "Решение президента Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном ослабит отношения США с другими государствами во всем мире и создаст проблемы, которые будут стоять перед американской внешней политикой годами, и это пойдет на пользу сопернику США, который, как утверждает американская разведка, помог Трампу на выборах, - России", - пишет корреспондент The Huffington Post Акбар Шахид Ахмед. "Шаг Трампа, скорее всего, приведет к продвижению двух главных целей российского президента Владимира Путина: расколоть альянс демократических государств под руководством США, который на данный момент доминирует в международных отношениях, и укрепить альтернативное объединение России, в которое входит Иран и его партнеры на Ближнем Востоке", - говорится в статье. Соглашение было полезно для России, потому что она не хотела допускать, чтобы новые страны заполучили ядерное оружие и, следовательно, сделали одно из ее собственных преимуществ менее ценным. "Ей никогда на самом деле не нравился потенциал Ирана, который мог обеспечить ему прорыв", - говорит Майкл Стивенс из Королевского института оборонных исследований (Лондон). "По мере наращивания Соединенными Штатами экономического давления на Иран Исламской республике будет все труднее обзаводиться друзьями. Это оставляет Тегеран в союзе с Москвой", - рассуждает автор. Хотя они неудобны друг для друга как партнеры, они сотрудничали в борьбе против международных инициатив, которые могли встать на пути их собственных интересов, пишет Ахмед, приводя в качестве примера военное сотрудничество России и Ирана в Сирии. Поборники жесткой линии в Тегеране хотят укрепить эти отношения - и заодно усилить ощущение праведной борьбы с Западом, которое поддерживает агрессивный национализм в среде их сторонников в обществе, пишет автор. Более изолированный и параноидальный Иран означает, что "русские победили в геостратегическом отношении", говорит Реза Мараши, директор по науке в National Iranian American Council. США, добавляет он, способствуют укреплению представлений, которые стремится поддержать Россия: что сейчас Вашингтон может господствовать в южной части Ближнего Востока, но север - включая ключевые регионы в Сирии, Ираке, Иране и Турции - находится под влиянием Москвы. "Это именно то, чего так сильно хочет Путин, - сделать так, чтобы Россия через 27 лет после распада Советского Союза снова казалась равной США", - говорится в статье. Источник: The Huffington Post