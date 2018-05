9 мая 2018 г. Корреспондент | The Times Начало четвертого срока Путина: Дмитрий Медведев остается "Дмитрий Медведев обеспечил себе очередной срок на посту премьер-министра России, когда нижняя палата парламента в основном большинстве проголосовала за то, чтобы давний сторонник президента Путина остался на своей должности. В общей сложности 347 депутатов поддержали его кандидатуру, 56 проголосовали против. Коммунистическая партия и "Справедливая Россия" выступили против, сообщает The Times со ссылкой на AFP. Дмитрий Медведев, которому 52 года, заявил, что его правительство будет работать над достижением новых общенациональных целей, объявленных на этой неделе Путиным. Источник: The Times