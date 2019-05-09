Химикаты из солнцезащитного крема попадают в кровь после первого дня применения

Дерматологи настоятельно советуют регулярно наносить на тело во время пребывания на пляже солнцезащитные крема, однако об их составе задумываются немногие, пишет австрийское издание Kurier.

"Американское исследование, представленное в научном журнале Jama, показало: уже после одного дня пребывания на пляже, в течение которого человек обильно наносил на кожу солнцезащитный крем, химикаты накапливаются в его крови - и сохраняются там в течение нескольких дней, - сообщает издание. - Исследование, проведенное Центром по оценке и исследованию лекарственных средств при американском Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), показало: действующие компоненты солнцезащитных кремов не только попадают в кровоток, но и накапливаются там при использовании в течении нескольких дней. После того, как использование солнцезащитного крема было прекращено, химикаты сохранялись в организме минимум в течение 24 часов".

В проведенном исследовании 24 испытуемых в течение четырех дней подряд четыре раза в день наносили на кожу различные солнцезащитные лосьоны и спреи, а их кровь и мочу исследовали в ходе эксперимента и в течение 3 дней после него на содержание четырех веществ, выполняющих функцию УФ-фильтра: авобензона, оксибензона, октокрилена и экамсула. В анализах участников эксперимента были обнаружены все четыре вещества, концентрация которых была высокой даже спустя 24 часа после применения крема. Согласно правилам безопасности FDA, такие результаты требуют проведения дополнительных исследований.

"Исследования необходимы нам для того, чтобы оценить эти выводы и установить, действительно ли абсорбция определенных компонентов влияет на здоровье", - сказал в интервью с CNN доктор Дэвид Леффель, дерматолог Йельской школы медицины.

"Тот, кто, применяя солнцезащитные крема, хочет перестраховаться, может использовать крема с физическими, а не химическими фильтрами, - советует Kurier. - Они состоят из наночастиц оксидов титана и цинка, отражающих солнечный свет".