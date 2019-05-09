Иран частично выходит из ядерной сделки и припирает к стенке Европу

"Иран дистанцируется, но не выходит из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году с крупнейшими державами. В ответ на расторжение этого соглашения со стороны США ровно год назад и на занесение в черный список Стражей исламской революции в прошлом месяце, Тегеран в среду объявил о том, что прекращает соблюдать ограничения, которые касаются хранения его запасов тяжелой воды и обогащенного урана, принятые три года назад с целью радикального сокращения его ядерной программы", - пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"По мнению президента Хасана Рухани, одного из основных создателей этого соглашения вместе со своим министром иностранных дел Джавадом Зарифом, такие меры соответствуют Венскому соглашению, отдельные положения которого позволяют частично или полностью приостановить некоторые свои обязательства в случае невыполнения обязательств, вменяемых другой стороне", - говорится в статье.

"Дональд Трамп счел, что эта ядерная сделка не обеспечивала достаточных гарантий, и вывел из нее США 8 мая 2018 года, восстановив американские санкции против Ирана, которые ранее были отменены. Эти санкции, направленные на запрет Ирану экспортировать свою нефть, душат иранскую экономику. В среду президент США также объявил о новых мерах в отношении секторов экономики Ирана, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь, - передает Мальбрюно. - Оказавшийся под давлением ультраконсерваторов, которые требуют прямого выхода из этого соглашения, Хасан Рухани и вместе с ним верховный правитель и аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, не склонны "разрывать" это соглашение. "Иран не выйдет из ядерного соглашения", - уверяет Джавад Зариф, прогнозируя, что "будущие действия Ирана останутся в рамках соглашения".

"Иран не попадает в ловушку, подстроенную ему Дональдом Трампом и сплотившимися вокруг него антииранскими ястребами, включая Джона Болтона во главе Совета национальной безопасности, и возвращает мяч в лагерь других стран, в частности, европейских, которые подписали это соглашение, - отмечает Le Figaro. - Если в течение 60 дней они не найдут решения для смягчения последствий санкций США в нефтяном и банковском секторах, то Тегеран угрожает отказаться от других обязательств по ядерной сделке".

"Иран выбрал многоэтапный ответ, - пишет в Twitter эксперт по Исламской республике из аналитического центра "Европейский совет по вопросам международных отношений" Элли Геранмайе. - Сначала, чтобы смягчить экономические последствия, он оказывает давление на Европу и Китай".

"С другой стороны, в месседжах, отправленных Ираном странам-подписантам соглашения, таятся и другие угрозы со стороны Ирана, особенно в отношении миллионов афганских мигрантов и прочих наркоторговцев, которых Тегеран удерживает на своей земле. Таким усилиям может быть положен конец. Словом, Иран говорит своим европейским партнерам, что он не собирается быть единственной проигравшей стороной этого соглашения, при том, что он выполнил все свои обязательства", - комментирует Мальбрюно.

"Судя по первым откликам европейцев, не факт, что подобная стратегия скрытой угрозы оправдает себя", - указывает журналист. "Если обязательства Ирана не будут соблюдаться, то встанет вопрос о повторном запуске санкционного механизма", - незамедлительно отреагировала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Германия и Великобритания, где в среду находился госсекретарь США Майк Помпео, готовы проявить такую же твердость. Даже Китай, крупный клиент Ирана, напомнил о своей приверженности сохранению в сделке всех сторон. Только Россия осудила "необоснованное давление", которому подвергся Иран. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, "Путин говорил о том, что непродуманные волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся".