Владимир Зеленский - зеркало нового мира

"Стремительный взлет нового украинского президента доказывает, что глобальный мир, управляемый социальными сетями, не знает границ и теперь сильно воздействует на постсоветское пространство, казавшееся недоступным для изменений", - пишет профессор геополитики в Бизнес-школе ICN в Нанси (Франция) Александр Мельник на страницах швейцарской газеты Le Temps.

"Прежде всего, в этом следует усматривать вклад Украины в мировой "протест ради протеста": мучимые всеобщим негодованием народы идут на выборы, чтобы смести элиты, не имея при этом никаких планов на будущее", - отмечает автор статьи.

"Дитя клика Владимир Зеленский подобен НЛО, упавшему с неба, он является зеркалом нашего времени, где невообразимое становится банальным, в кровосмесительной связи между вымыслом и реальностью. Это и понятно, если XII век был "временем соборов" (Нотр-Дам де Пари), то новое тысячелетие можно считать временем "Рататуя" (в этом анимационном фильме крысенок стал поваром). По сути теперь мы все "Рататуи", в принципе способные выйти за все пределы минувшей эпохи", - рассуждает Мельник.

"С точки зрения геополитики, из украинских выборов следует извлечь три урока, служащих источниками осторожного оптимизма", - считает эксперт.

"Во-первых, независимость Украины, признанная международным правом, теперь окончательно достигнута, даже если положение курсора переговоров Киева с Москвой будет скорее указывать на поиск взаимоприемлемых мирных решений, в ущерб военной конфронтации. В любом случае, Украина больше не вернется в российское лоно и не будет частью "Евразийского союза" (своего рода второго СССР без коммунизма), который был дорог сердцу Владимира Путина несколько лет назад", - указывает Мельник.

"Во-вторых, дух Майдана (центральная площадь столицы Украины, символ уличной революции, которая в 2014 году изгнала коррупционный и репрессивный режим) воодушевляет и в ближайшие годы будет воодушевлять почти всех активных участников украинского политического ландшафта. Другими словами, на Украине прочно утвердилась демократия", - полагает геополитик.

"В-третьих, украинский курс на Европу получает согласие со стороны украинского общества и будет поддерживаться новым президентом. Это хорошая новость для ЕС за месяц до решающих выборов. Нет сомнений в том, что новое дыхание, необходимое для Ренессанса Европы, способно прийти с Востока", - пишет Le Temps.