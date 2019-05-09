Европа и страх перед русским медведем

"Правые популисты Европы перенимают нарратив Москвы, говорит украинский ученый Антон Шеховцов. Тем не менее, российское влияние, по его словам, преувеличено. На результатах выборов в Европарламент оно не отразится". С экспертом побеседовал журналист австрийского издания Wiener Zeitung Сиобхан Геетс.

Говоря о влиянии Кремля на Германию и Австрию, Шеховцов отметил: "Немецкий истеблишмент по-настоящему скептически настроен к россиянам. В Австрии, в свою очередь, все крупные партии, в том числе Австрийская народная (ÖVP, АНП) и Социал-демократическая (SPÖ, СДПА) партии относятся к Кремлю хорошо. Хотя Австрия и не может повлиять на европейский консенсус, например, в вопросе антироссийских санкций, ее хорошие отношения с политическими кругами все же выгодны Москве".

"Экс-канцлеру Кристиану Керну предложили руководящую должность в одной из российских государственных компаний. Бывший канцлер Альфред Гузенбауэр также активен в пророссийских сетях. Отношения хорошие. Даже если Австрийская партия свободы (FPÖ, АПС) является наиболее пророссийской партией в Австрии, Москва не хочет поддерживать отдельные партии, так как это может навредить отношениям с остальными", - добавил эксперт.

Заключение партией АПС и "Единой Россией" соглашения о сотрудничестве имело, по мнению Шеховцова, символическое значение. "Кремль принял это решение незадолго до второго тура президентских выборов в Австрии в 2016 году. В опросах кандидат от АПС Норберг Хофер и кандидат от "зеленых" Александр ван дер Беллен были тогда на равных. Кремль надеялся, что Хофер станет президентом и посетит Москву - жест, который был бы выгоден Кремлю, - полагает эксперт. - Этого не произошло".

"Я не думаю, что Россия управляет АПС. Правда, АПС повторяет нарративы и пропаганду Кремля - касательно Украины, Сирии, частично США и НАТО. В этом плане она полезна", - считает Шеховцов.

Влияние Москвы в "информационной войне", по его словам, "отчасти преувеличено". "У Кремля нет плана повлиять на выборы в целом. Он хочет усилить позиции своих союзников в тех странах, где нет конфликта интересов. (...) В Германии он поддерживал партию АдГ на выборах в Бундестаг в 2017 году лишь косвенно и тайно, чтобы не задеть "понимателей Путина" в рядах ХСС и СДПГ. Кремль весьма осторожен. В скандинавских странах ему особенно тяжело оказывать влияние. В Швеции, Дании и Финляндии у Москвы нет союзников", - указал собеседник издания.

Говоря о влиянии таких СМИ, как "Спутник" и "Россия сегодня", Шеховцов отметил, что Россия сосредоточивает свою пропаганду на определенных странах. Например, в скандинавских странах эти платформы начали работу в 2015 году, но спустя год были закрыты, так как оказались нерентабельными. "Никто не хотел это читать! Это немного проливает свет на российскую пропаганду: речь идет и о том, чтобы получать прибыль. Москва не хочет впустую тратить деньги на свои инструменты пропаганды", - считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли Россия на результаты выборов в Европарламент, Шеховцов сказал: "Не думаю. Россияне не смогут помочь крайне правым получить больше мест в парламенте. Речь больше идет о нарративах, которые Москва распространяет в Европе через политиков правого толка". В этом смысле России полезна, например, новая крайне правая фракция в Европарламенте. "На выборах эта фракция может даже занять третье место. Это поможет Москве повлиять на дебаты в ЕС. Консерваторам, социал-демократам и "зеленым" будет труднее продвигать критические по отношению к России резолюции", - полагает собеседник издания.

"Россия просто хочет, чтобы Европа была настроена по отношению к ней менее критически. ЕС, по ее мнению, не должен учить ее демократии. Российская элита не хочет ни демократии, ни либерализма. В качестве примера она скорее рассматривает Саудовскую Аравию: она хочет вести бизнес с Западом, которому следует помалкивать о правах человека. Чтобы добиться этого, необходимо ослабить ЕС, ведь Россия не может с ним конкурировать (...) Кремль заинтересован в том, чтобы способствовать изоляции национальных государств", - заявил Шеховцов.