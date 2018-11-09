Серебренников: "Я ничего не крал"

В спорном процессе о присвоении бюджетных средств российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников заявил о своей невиновности, передает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль. "Я ничего не крал", - сказал Серебренников в среду на первом заседании по делу в Мещанском суде Москвы.

"Я абсолютно не думаю, что Серебренников и его коллеги совершили что-то криминальное, - поделился в разговоре с изданием искусствовед и куратор выставок Андрей Ерофеев, которого некогда самого приговорили к выплате денежного штрафа из-за "разжигания религиозной розни". - Государственная бюрократия использует формальные нарушения своего запутанного свода финансовых правил, чтобы наказать театр, который не вписывается в сознание министра культуры Владимира Мединского".

"В своих спектаклях Серебренников постоянно позволял себе показывать геев, обнаженные сцены, глупых священников, не вызывающих симпатию представителей власти и высказывал вербальное неуважение к родине. (...) Теперь государственная власть чинит над Серебренниковым расправу. А министр Мединский, профессиональный пиарщик, уверяет, что это никак не связано с политикой", - отмечает Шолль.

Подозреваемых по делу "Седьмой студии" может постигнуть злая участь из-за шестой обвиняемой - Нины Масляевой, которая была главным бухгалтером студии. "Вскоре после ареста она признала вину и, заключив сделку с прокуратурой, будет теперь давать показания против бывших коллег, - повествует журналист. - Правозащитница Ева Меркачева рассказывает, в каком отчаянии была главная свидетельница в камере СИЗО: "Она пожаловалась нам, что сделала все заявления, которые требовали от нее следователи. Но несмотря на это, они все еще ее не выпустили".

"Это показательный судебный процесс, - уверен Андрей Ерофеев. - А в показательном процессе не может быть оправдательного приговора". "Разбирательство, по его словам, будет длиться долго, с ревностным участием кремлевской прессы. И, как это обычно бывает на показательных процессах, обвинительный приговор будет базироваться не на доказательствах, а на принудительных заявлениях", - передает журналист мнение Ерофеева.

"Почему это происходит с Кириллом? Мотив понятен сразу. Мы все должны почувствовать страх", - заявил московский эксперт по экономике культуры Александр Рубинштейн во время круглого стола газеты "Театр". "В этом смысле этот показательный процесс, пожалуй, достиг своей главной цели", - констатирует Шолль.