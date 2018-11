9 ноября 2018 г. Дэниэл Боффи | The Guardian 69-летний голландец начинает судебную тяжбу, добиваясь, чтобы его официально признали 49-летним "69-летний голландец, "гуру позитивного отношения к жизни", утверждающий, что не ощущает себя на свой официальный возраст, начал бороться за свое юридическое омоложение на 20 лет", - сообщает корреспондент The Guardian Дэниэл Боффи. Голландец упирает на то, что подвергается дискриминации на сайтах знакомств в связи со своим возрастом. "Эмиль Рателбанд заявил в суде Арнхема, что его дата рождения вызывает у него "дискомфорт", и сравнил свое желание изменить дату рождения со стремлениями людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры. По словам Рателбанда, ему трудно найти работу и обрести любовь, поскольку его официальный возраст не соответствует его эмоциональному состоянию. Он просит изменить его дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года", - говорится в статье. "Когда мне 69, мои возможности ограничены. Если мне будет 49, я смогу купить новый дом, водить машину другой марки, - сказал он. - Смогу брать больше работы. Когда в моем профайле на Tinder написано, что мне 69, мне не отвечают. Когда мне будет 49, с моим-то лицом, я буду в шикарном положении". Источник: The Guardian