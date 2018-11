9 ноября 2018 г. Питер Стоун | The Guardian Константин Килимник: уклончивый россиянин, имеющий связи с Манафортом, снова привлек внимание спецпрокурора Мюллера Следствие спецпрокурора Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году вновь заинтересуется "россиянином, который, по некоторым сведениям, имеет связи с разведслужбами Москвы", утверждает The Guardian со слов отставных сотрудников федеральной прокуратуры США. "Мюллер изучает фигуру Константина Килимника при содействии трех знакомых Килимника, в том числе Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Трампа; Манафорт был наставником Килимника в бытность политтехнологом прокремлевских деятелей на Украине. Мюллер уже предъявил 48-летнему Килимнику, человеку уклончивому, обвинения в давлении на свидетелей. Его недавний деловой партнер обвинен в незаконном переводе 50 тыс. долларов, поступивших от богатого украинца, в фонд инаугурации Трампа. Килимник также имел отношение к предполагаемым намерениям Манафорта в 2016 году воспользоваться своим положением в окружении Трампа, чтобы погасить многомиллионные долги, которые требовал с него бывший клиент - олигарх Олег Дерипаска, близкий к российскому президенту Путину", - говорится в статье. Издание поясняет, что команда Мюллера задействует досудебные договоренности с экс-заместителем Манафорта Риком Гейтсом и лоббистом Сэмом Пэттеном, которые были связаны с Килимником в сфере бизнеса. "Если есть кто-то, кто может оказаться связующим звеном между избирательным штабом Трампа и российским правительством, то это может быть Килимник. Если кто-то может объяснить связи - если таковые были - между штабом и российским правительством, то это будет Манафорт", - заметил Ник Акерман, который в прошлом был помощником спецпрокурора по делу об "Уотергейте". "В интервью со знакомыми Килимника, источниками в Конгрессе, экспертами по вопросам России и Украины, а также при знакомстве с документами всплыли ранее не освещавшиеся прессой подробности работы Килимника с Манафортом и Пэттеном, а также других связей с Дерипаской", - утверждает издание. 1. "Килимник воспользовался самолетом, собственником которого был Дерипаска, по крайней мере, на одном этапе странной по выбору времени, недолгой поездки в Нью-Йорк для встречи с Манафортом в начале августа 2016 года, говорят два источника, знакомых с расследованиями Конгресса. Их встреча состоялась вскоре после встречи, которую Килимник, по его словам, имел в Москве с Дерипаской". 2. "Килимник десять лет проработал с Манафортом на Украине в качестве переводчика и специалиста по улаживанию проблем. В этот период он и его начальник несколько раз пользовались самолетом Дерипаски для поездок в Москву ради встреч с олигархом и его знакомыми, утверждает один бывший коллега. С 2005 по 2011 год Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву, как впервые сообщило издание McClatchy. Килимник сопровождал Манафорта в большей части этих поездок, которые совершались, прежде всего, ради встреч с Дерипаской и его знакомыми, говорит бывший коллега", - пишет издание. 3. "В феврале 2014 года, когда прокремлевский президент Украины Янукович собирался бежать в Россию после насильственного подавления протестов, Килимник работал с Пэттеном над новым проектом. Эти два человека организовали в Вашингтоне встречи с официальными лицами США и другими влиятельными фигурами для Сергея Левочкина, который незадолго до этого покинул пост главы администрации Януковича, говорит один украинский чиновник. Левочкин стал лидером "Оппозиционного блока" - преемника партии Януковича - и, по некоторым сведениям, был источником тех 50 тыс. долларов, которые Пэттен помог незаконно перевести на инаугурацию Трампа". Газета сообщает, что Килимник не ответил на электронные письма с просьбами о комментариях, а официальный представитель Мюллера отказался дать комментарии. "ФБР полагает, что Килимник "имеет связи с российской разведкой и имел такие связи в 2016 году", как указала команда Мюллера в материалах, поданных в суд в марте, в которых Килимник именовался "Лицо А", - говорится в статье. В тех же материалах сказано, что Гейтс "в 2016 году в неофициальном разговоре сказал знакомому, что Килимник - "бывший офицер российской разведки из ГРУ". Со своей стороны, Филип Гриффин, в свое время способствовавший тому, чтобы Килимника наняли переводчиком в московское отделение американского НПО International Republican Institute, а затем пригласивший его работать на Манафорта, заявил: в годы совместной работы на Украине его никогда не тревожили связи Килимника с разведкой. Гриффин также сказал, что Килимник был для Манафорта одним из ключевых стратегов - "помогал Полу заглянуть в русский менталитет". Газета замечает: "Один из ключевых вопросов для прокуроров Мюллера: сыграл ли Килимник какую-то роль и если да, то какую, в российской кибероперации, целью которой было посеять раздоры на выборах 2016 года и (согласно выводам разведки США) способствовать победе Трампа. В прошлом году, когда интерес Мюллера к Килимнику возрос, тот неожиданно покинул Киев с женой и двумя детьми и переехал в Москву". Издание пишет, что, по некоторым сведениям, 2 августа 2016 года Килимник встретился в Нью-Йорке с Манафортом. "Следователи Конгресса заинтересовались совпадением - рано утром 3 августа в аэропорт Ньюарка прибыл самолет Gulfstream G550, принадлежавший Дерипаске, а в тот же день, позднее, улетел. Два источника, знакомых со следствием, сказали, что "имеют основания полагать", что Килимник был на борту самолета в обратном рейсе до Москвы", - пишет издание. "Отвечая на вопрос, использовал ли Килимник самолет Дерипаски для своей поездки, представитель российского олигарха сказал: "Мы категорично отрицаем все эти утверждения и ложную информацию, которые не имеют под собой оснований и планируются кем-то, кто более года безуспешно пытается развить историю, которой не существует", - цитирует автор, отмечая: кого именно винят в планировании, остается неясным. "Ранее официальный представитель Дерипаски также категорично отрицал, что олигарх "прямо или косвенно общался с Манафортом в 2016 году"; это утверждение идет вразрез с документами, поданными в суд Мюллером, и июльской перепиской Килимника с Манафортом по электронной почте", - говорится в статье. "В августе прокуратура США объявила, что Пэттен сознался в использовании американской компании, основанной им и Килимником, для незаконного перевода 50 тыс. долларов, поступивших от Левочкина, в фонд инаугурации Трампа", - заодно напоминает газета. "Официальный представитель Левочкина отрицал, что тот предоставил средства", - пишет издание. "Килимнику и Манафорту предъявлены обвинения в сговоре с целью призвать двух знакомых солгать, дабы скрыть незарегистрированные лоббистские усилия влиятельных европейцев в США - европейцев, которых они привлекли к тайной схеме, дабы помочь Януковичу улучшить его имидж в Америке", - напоминает также автор. Источник: The Guardian