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9 ноября 2018 г.
9 ноября 2018 г.

Гельмут Штойер | Handelsblatt

Евросоюз присмотрится к Дании из-за отмывания денег

"Скандал с отмыванием денег в крупном датском банке Danske Bank разрастается, - сообщает журналист Handelsblatt Гельмут Штойер. - В четверг Еврокомиссия потребовала от Европейского банковского управления (EBA) изучить возможное нарушение Данией, Латвией и Эстонией законодательства ЕС. Одновременно комиссия требует от Дании и Эстонии незамедлительно ввести во внутреннее законодательство стран четвертую директиву ЕС об отмывании денег".

"Упущения в одной из стран-участниц могут иметь последствия для всех других стран", - передает журналист заявление Еврокомиссии.

"Это первый случай, когда Еврокомиссия требует от EBA проверить возможные правонарушения в странах-участниках", - подчеркивает Штойер. "Чтобы защитить безопасность европейцев и обеспечить надежность финансовой системы, все страны-участники должны исполнять законы ЕС, направленные против отмывания денег", - сообщила Еврокомиссия.

Отмытые через Danske Bank деньги преимущественно принадлежали клиентам из России и Великобритании, напоминает издание.

Источник: Handelsblatt


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