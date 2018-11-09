Евросоюз присмотрится к Дании из-за отмывания денег

"Скандал с отмыванием денег в крупном датском банке Danske Bank разрастается, - сообщает журналист Handelsblatt Гельмут Штойер. - В четверг Еврокомиссия потребовала от Европейского банковского управления (EBA) изучить возможное нарушение Данией, Латвией и Эстонией законодательства ЕС. Одновременно комиссия требует от Дании и Эстонии незамедлительно ввести во внутреннее законодательство стран четвертую директиву ЕС об отмывании денег".

"Упущения в одной из стран-участниц могут иметь последствия для всех других стран", - передает журналист заявление Еврокомиссии.

"Это первый случай, когда Еврокомиссия требует от EBA проверить возможные правонарушения в странах-участниках", - подчеркивает Штойер. "Чтобы защитить безопасность европейцев и обеспечить надежность финансовой системы, все страны-участники должны исполнять законы ЕС, направленные против отмывания денег", - сообщила Еврокомиссия.

Отмытые через Danske Bank деньги преимущественно принадлежали клиентам из России и Великобритании, напоминает издание.