Научное открытие: молекула "гормона счастья" активирует иммунные клетки

"Венские ученые открыли абсолютно новый путь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями и раком", - сообщает австрийское издание Kurier.

Международная команда ученых под руководством Йозефа Пеннингера из Института молекулярных биотехнологий Австрийской академии наук (IMBA) и Клиффорда Вульфа из Бостонской детской больницы в Гарварде выяснила: "Иммунные клетки нашего организма, так называемые Т-клетки, активизируются молекулой, которая играет большую роль в обмене веществ в нашей нервной системе. Ранее было известно, что тетрагидробиоптерин, или BH4, необходим для выработки таких нейромедиаторов, как "гормон счастья" серотонин и дофамин".

"Т-клетки патрулируют наш организм и выявляют возбудителей заболеваний или мутировавшие клетки, которые могут превратиться в опухоль. При таких "встречах" Т-клетки активизируются и (...) целенаправленно атакуют непрошеных гостей или раковые клетки. Зачастую ошибочно активированные Т-клетки могут быть направлены против собственных клеток организма - это происходит, например, при аллергических реакциях или аутоиммунных заболеваниях", - поясняет автор публикации.

"Здесь наше открытие может быть невероятно полезным, - говорит постдок IMBA и автор публикации об исследовании в журнале Nature Шейн Кронин. - Если сдерживать BH4, мы можем препятствовать постоянной атаке этих аутоагрессивных Т-клеток, чтобы они не разрушали здоровые ткани и не вызывали хронических воспалений".

"Совместно с Клиффордом Вульфом из Бостонской детской больницы в Гарварде и Каем Джонссоном из Института медицинских исследований Общества Макса Планка в Хайдельберге ученые разработали новое действующее вещество под названием QM385, ингибирующее BH4 и "усмиряющее" иммунные клетки при чрезмерной реакции. В перспективе планируется проведение первых клинических испытаний", - сообщает издание.

"BH4 одновременно является и важным кандидатом для будущей иммунотерапии при раке, - говорится далее. - На примере мышей ученые обнаружили, что BH4 помогает Т-клеткам целенаправленно бороться с опухолью".

"Кто бы мог подумать, что наша иммунная система управляется молекулой, которая известна из нейробиологии и, возможно, может привести к новым методам борьбы с аутоиммунными заболеваниями, астмой, вплоть до раковых заболеваний и иммунодефицита!" - передает Kurier слова Шейна Кронина.