Российская ферма троллей расставила в соцсетях замысловатую ловушку перед промежуточными выборами, но в нее никто не попался

"Во вторник сайт, утверждавший, что его поддерживает печально известная российская организация, которая занимается дезинформацией, объявил, что перед промежуточными выборами в США провел еще одну кампанию влияния. Вот только ее охват оказался, видимо, намного меньше, чем у сходных усилий накануне выборов 2016 года", - пишет в статье, размещенной на сайте NBC News, журналист Бен Коллинз.

"Во вторник, незадолго до того, как избирательные участки начали закрываться, сайт, утверждающий, что является частью российского "Агентства интернет-исследований", обнародовал десятки аккаунтов в Instagram на сайте USAIRA.ru. Сайт также утверждал, что знает результаты выборов, хотя и совершал очевидные ошибки - например, предсказывал победу сенатору Джеффу Флейку, который не баллотировался для переизбрания", - говорится в статье.

"Сайт привлек мало внимания вопреки попыткам оповестить журналистов о его присутствии, а проведенное NBC News исследование аккаунтов в соцсетях, связанных с этим сайтом, показало, что кампания, видимо, имела гораздо меньший охват, чем кампания 2016 года, которая набрала миллионы "взаимодействий" в соцсетях и даже обманула крупные СМИ", - пишет издание.

Некоторые эксперты гадают: "то ли Россия теперь в меньшей степени способна манипулировать кампаниями в соцсетях, то ли ее кампания влияния с мультимиллионным бюджетом блефует после, как представляется, неудачной операции по распространению дезинформации", - пересказывает издание.

Экс-сотрудник ФБР Клинт Уоттс "сказал, что сайт, наряду со связанными с ним Twitter-аккаунтами и видеороликами на YouTube, сыграл, как представляется, финальную роль в стратегии, которая применялась несколько недель, дабы "поймать на удочку" американские СМИ - заставить их распространять тезисы об опасности "хакерского взлома" выборов Россией", пишет автор.

"Когда они действуют неприкрыто и неряшливо, то пытаются внушить вам, что сделали то, чего в действительности не делали, - сказал Уоттс. - Когда они действуют скрыто, а потом их разоблачают, они пытаются внушить вам то, что действительно пытаются сделать. А еще они пытаются продемонстрировать: "Ага, эти компании-операторы соцсетей не могут нас остановить".

"В понедельник Facebook объявил, что, получив информацию от правоохранительных органов, заблокировал десятки аккаунтов в Instagram", - напоминает автор хронику событий.

"Представитель Facebook подтвердил NBC News, что некоторые из аккаунтов, перечисленных на USAIRA.ru, - те же самые, которые были удалены с Instagram. Поздно вечером во вторник Facebook удалил с Instagram другие перечисленные на сайте аккаунты, ранее избежавшие выявления. Facebook сослался на разведданные правительства США, которое ранее идентифицировало некоторые из аккаунтов в заключении, что они были созданы "Агентством интернет-исследований", - говорится в статье.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что в период промежуточных выборов иностранные кампании влияния продолжали действовать активно.

Газета приводит цитату с вышеупомянутого сайта: "Голосуете вы или нет, разницы нет, потому что мы контролируем системы голосования и подсчета".

Алекс Стеймос, экс-директор по безопасности Facebook, сказал, что эта операция - "похоже, попытка российской фабрики троллей обратить свою неудачу к своей выгоде" и нагнетать страхи среди американского электората, пересказывает издание.