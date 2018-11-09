Накануне парижского саммита администрация Трампа наложила на Россию еще больше санкций

"В четверг, всего за несколько дней до того, как президенты Трамп и Путин отправятся в Париж на встречу мировых лидеров, администрация Трампа наложила на Россию дополнительные санкции за нарушение прав человека и незаконную экономическую деятельность в Крыму", - пишет журналист Politico Мэттью Чой. "Этот шаг - очередной пример того, что администрация Трампа иногда готова обращаться с Россией жестче, чем можно подумать по риторике президента", - считает автор.

"Санкции, введенные в четверг, затрагивают трех физических лиц и 9 организаций за поддержку усилий по экономической интеграции Крыма в Россию или за нарушения прав человека. Одна из этих организаций - министерство госбезопасности Луганской Народной Республики, непризнанного государства, которое откололось от Украины и находится под влиянием Кремля. Как сказано в заявлении Минфина США, министерство практиковало в своих тюрьмах тактику запугивания, в том числе угрозы серьезными насильственными действиями и изнасилованием, а также преследовало членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", - говорится в статье.

"В санкциях также упомянут Андрий Володимирович Сушко, сотрудник ФСБ, за то, что он душил и бил крымско-татарского активиста, а также применял к нему электрошок. Среди других организаций есть корпорации, действующие в Крыму и продающие имущество украинского государства частным лицам, симпатизирующим России", - пишет издание.

"Наши санкции - четкое напоминание о том, что к попыткам нормализовать инвестиции и экономические отношения с теми, кто действует в Крыму, будут относиться нетерпимо, о том, что эти попытки подпадают под действие санкционных органов США и ЕС", - заявила Сигал Мандеклер, заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке.