В Лондоне появились пародийные рекламные билборды, воспевающие "роль" Путина в "Брекзите"

"Пародийные рекламные билборды, восхваляющие "вклад" российского президента Владимира Путина в "Брекзит", размещены в Лондоне группой сатириков, которая утверждает, что хочет добиться признания роли, сыгранной в референдуме российской военной разведкой", - сказано в статье, подготовленной журналистами Reuters. В этой связи информагентство напоминает, что Британия заявила, что не нашла доказательств вмешательства России в голосование по "Брекзиту", а Москва отрицает, что даже пыталась это сделать.

Информагентство описывает плакаты: Путин "подмигивает и держит российский флаг, рядом слоган: "Давайте отпразднуем красно-бело-синий "Брекзит". Латинская буква R в слове Brexit развернута в обратную сторону ради сходства с буквой кириллического алфавита, замечают журналисты.

"Лица, утверждающие, что стоят за этой кампанией, в своем заявлении назвали себя группой офицеров ГРУ, которые хотят признания своей подлинной роли в голосовании за "Брекзит", - пишет издание. Группа называет себя Proud Bear (англ. "Гордый медведь". - Прим. ред.).

"Когда Reuters связалось с представителем группы, он сказал в заявлении на русском языке, что она беспокоится за здоровье российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы", - пишет издание.