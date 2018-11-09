Налог на стейк мог бы спасти тысячи жизней

Если бы колбасные изделия стоили дороже на 166%, а стейки - на 28%, то ежегодно в Германии умирало бы на 18 тыс. жителей меньше, сообщает Tageszeitung.

Повышение налогов на мясную продукцию и красное мясо, продолжает автор публикации Йост Маурин, "помогло бы государству сэкономить 4 млрд долларов на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными употреблением мяса, или на сокращении производственных мощностей". К такому выводу пришли авторы исследования под руководством Марко Шпрингманна из Оксфордского университета, результаты которого были опубликованы в специализированном издании Plos One.

"Согласно исследованию, от последствий заболеваний, которые специалисты связывают с употреблением мяса, в мире ежегодно умирают 2,3 млн человек. Две трети смертельных случаев приходится на инсульты, остальные связаны с патологиями коронарных артерий, диабетом второго типа или раком кишечника", - говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения официально считает "вызывающей онкологические заболевания" только мясную продукцию, непереработанное мясо - говядину, свинину и баранину - ВОЗ классифицирует как "возможно, вызывающее онкологические заболевания".

"Совершенно очевидно, что население Германии употребляет в пищу в среднем больше мяса, чем рекомендовано специалистами по питанию. Так, авторитетное Немецкое общество питания вот уже много лет советует употреблять не более 300-600 грамм мяса или мясной продукции в неделю. Немцы в среднем поглощают вдвое больше", - отмечает журналист.

"Предложенные учеными дополнительные налоги могут способствовать сокращению количества съеденных колбасных изделий на 37%, мяса - на 3%", - говорится в статье.

Одновременно с этим государство получит 8 млрд долларов за счет налогов.

"Наши результаты показывают, что употребление красного и переработанного мяса имеет свою цену и сказывается не только на здоровье или экологии, но и на состоянии системы здравоохранения и экономики в целом", - замечает Шпрингманн.

Пока подобные идеи не находят отклика в правительстве, констатирует автор публикации. Эксперты уже предлагали повысить налог на мясо и молоко до 19% (с 7%), однако министр сельского хозяйства Юлиа Клёкнер (ХДС) это предложение отвергла, сославшись на то, что мясо не должно становиться "продуктом для тех, кто зарабатывает больше".