9 ноября 2018 г. Фрэнсис Эллиотт, Марк Беннеттс и Оливер Муди | The Times Великобритания требует санкций в отношении руководителей российской разведки "Великобритания ратует за новые санкции ЕС в отношении высокопоставленных лиц из военной разведсети президента Путина, несущих ответственность за отравление, которое произошло в марте в Солсбери", - сообщает The Times. Журналисты Фрэнсис Эллиотт, Марк Беннеттс и Оливер Муди поясняют: "По словам дипломатических источников, лица из высшего руководства ГРУ числятся в предварительном варианте списка физических лиц, которые подвергнутся санкциям в соответствии с новым режимом ЕС, призванным ограничить применение химического оружия". "Великобритания надеется заручиться поддержкой Франции и Германии по вопросу этих санкций. Она убеждает министров иностранных дел других стран в ближайшие несколько недель одобрить замораживание активов высокопоставленных сотрудников российской разведки, чьи имена включены в список, и запрет им въезда (видимо, на территорию ЕС. - Прим. ред.)", - пишет газета. По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Хант в октябре обсудил новые санкции с министрами "бывших советских государств, в том числе Венгрии". Пересказывая слова неназванного источника в неуказанном министерстве, газета пишет: "Мишенью, вероятно, станут полдюжины физических лиц, чьи имена названы, - лиц, причастных к нападению с "Новичком" на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Публикация списка, ожидаемая в декабре, станет, по-видимому, первым официальным подтверждением личности двух основных подозреваемых, которых, по утверждению сайта Bellingcat, зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин". Британский депутат Боб Сили заявил, что санкции должны дотянуться до верхушки российского ведомства: "Никто не говорит о том, чтобы отдать под суд глав государства, - это нереалистично, но если вы не включите высших офицеров вооруженных сил и политических пособников, такая система не будет убедительной". Газета напоминает, что США уже наложили санкции на шесть бывших и действующих сотрудников ГРУ, в том числе на главу ведомства Игоря Коробова. "Согласно неподтвержденным сообщениям, президент Путин сделал Коробову сердитый выговор после того, как двух сотрудников ГРУ обвинили в организации отравлений "Новичком" в Солсбери. Поговаривали, что, вернувшись домой со встречи с президентом, Коробов слег. Однако на прошлой неделе, присутствуя на торжествах по случаю 100-летия ГРУ, Путин ничем не выказал недовольства ведомством и расхвалил его успехи при проведении спецопераций, в том числе в Сирии и на Украине", - пишет издание. Источник: The Times