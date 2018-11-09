Жестокий самосуд в центре по размещению мигрантов

В центре первичного размещения мигрантов в немецком Бурбахе (земля Северный Рейн - Вестфалия) издевались над иностранными гражданами. На скамье подсудимых оказались 29 предполагаемых мучителей, сообщает Die Welt.

Мужчины в возрасте от 26 до 65 лет обвиняются в нескольких десятках случаев жестокого обращения, которые происходили в общежитии Бурбаха в период с 2013 по 2014 год. На скамье подсудимых оказался и заместитель начальника центра первичного размещения мигрантов Рикардо С., говорится в статье.

"По информации следствия, охранники и соцработники наносили мигрантам телесные повреждения, вынуждали совершать кражи и незаконно лишали свободы". Следственные мероприятия, отмечает журналист, длились четыре года.

Два сотрудника администрации округа Арнсберг в земле Северный Рейн - Вестфалия (ответственной за центр в Бурбахе) также оказались среди обвиняемых, поскольку "знали о творящемся внутри заведения беззаконии и закрывали на него глаза", говорится в статье.

О жестоком обращении с мигрантами четыре года назад узнали журналисты - к ним попало фото, на котором "на полу без сознания лежит мигрант, его руки связаны за спиной, рядом с ним сидит на корточках охранник, а его коллега, Маркус Х., поставил правую ногу в сапоге на затылок своей жертвы и показывает большой палец в объектив камеры".

"Эта фотография стала символом хаоса, творившегося с размещением прибывающих мигрантов, и привела к волне возмущений по всему миру", - говорится в заключение.