9 ноября 2018 г. Редакция | The Washington Post В России оказался под угрозой независимый журнал "Журнал The New Times, который до прошлого года выходил на бумаге, а сегодня все еще выходит в интернете, занимает особое место в крайне узком мире российских СМИ, которые занимаются настоящей журналистикой, а не пропагандой", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "The New Times критически смотрит на Кремль и его сеть власти", - отмечает издание. "Московский суд наложил на журнал за непредоставление отчетности беспрецедентный штраф - 22,25 млн рублей", - пишет издание. Взыскание штрафа может вынудить журнал к прекращению работы, полагает газета. "При мягкой авторитарной системе Путина часто бывает, что вначале применяется косвенный нажим. Чтобы заткнуть рты инакомыслящим, владельцев СМИ принуждают продать их дружественным олигархам, которые нанимают послушных журналистов. Либо СМИ обнаруживают, что к ним стучатся налоговые инспекторы. Или оказывается, что распространять их продукцию без помощи властей невозможно, и т.д. Атака на The New Times связана не с подачей отчетности, а с вопросом о том, должны ли в России существовать независимые журналисты, которые задают неудобные вопросы и публикуют разоблачительные статьи. Кремль хочет отделаться от этой докуки", - говорится в статье. Источник: The Washington Post