Мутировавший коронавирус передался от норок человеку: насколько на самом деле опасен "Кластер 5"?

"Дания закрыла 5 коммун с населением 280 тыс. человек после того, как в Северной Ютландии мутировавший вирус Covid-19 передался человеку от норок, выращиваемых на зверофермах. Последствия мутации для действия будущих вакцин неясны. Чтобы предотвратить ущерб здоровью населения, правительство начало убивать около 15 млн норок", - пишет немецкий журнал Focus.

"Когда датчане включают свои радиаторы, энергия для них чаще всего поступает из системы центрального теплоснабжения, электростанции работают на сжигании мусора. С пятницы горючее для города Ольборг в течение многих дней будет на 5-10% состоять из мертвых норок - это до 70 тонн в день", - отмечает издание.

"В районе, где находятся в общей сложности 800 ферм по разведению норок, в последние месяцы была зафиксирована вспышка Covid-19. Уже в начале октября власти распорядились убить зараженных животных, а также норок на фермах в радиусе 8 км. По-видимому, эта задача превзошла их силы. В городе Бровст заводчик норок Йеспер Соренсен пожаловался в четверг, что службы не забирают его мертвых животных. 6 тыс. зверей лежали в заполненном контейнере и еще 800 на земле, потому что Соренсен не получил дополнительный контейнер. "Пахнет ужасно, причем уже неделю. Приходят лисы, чтобы забрать падаль, и я ничего не могу сделать", - рассказал он".

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, мутировавшим коронавирусом "Кластер 5" заразились 12 человек. "В четверг Фредериксен объявила локдаун в пяти коммунах на севере Дании. Всех 280 тыс. жителей призвали сдать тест на коронавирус. Движение паромов, поездов и автобусов за пределы коммун приостановлено. Даже люди, добирающиеся на работу на машине, больше не могут этого сделать за исключением случаев, когда они работают в больнице или выполняют другую "критическую функцию". (...) В индустрии по разведению норок, вероятно, безвозвратно будет потеряно 3 тыс. рабочих мест", - говорится в статье.

"Норки содержатся в тесных условиях, в результате чего возрастает риск большого числа заражений и возможность мутации. "Передача вируса от норок человеку является в Дании одной из главных проблем", - заявил глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром. Поэтому уничтожение всех животных является, по его мнению, "важным для контроля над пандемией в Дании".

"Но насколько опасен "Кластер 5"? - задается вопросом издание. - Большинство разрабатываемых сейчас вакцин нацелены на активизацию в человеческом организме выработки антител. При заражении Covid-19 они могут прикрепляться к шиповидным белкам, которые являются для вируса ключом к проникновению в клетки человека и размножения там. Как правило, антитела делают этот "ключ" непригодным. Однако в случае с мутацией "Кластер 5" шиповидный белок несколько изменился".

"В понедельник мы получили результаты лабораторных экспериментов: мы позволили варианту вируса размножаться в клетках и соединили его с антителами людей, перенесших Covid-19, - пояснила Тайра Гроув Краузе, эпидемиолог Датского института инфекционных заболеваний (SSI) (...). - Мы увидели, что вариант вируса был менее чувствителен к антителам".

"По мнению SSI, с одной стороны, возможно, что у людей, перенесших заражение обычным коронавирусом, не будет иммунитета к "Кластеру 5". С другой стороны, существует риск того, что разрабатываемые сейчас вакцины окажутся бесполезными. В худшем случае это может привести к возникновению параллельной пандемии, для которой потребуется разрабатывать новые вакцины", - пишет издание.

"В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не видела "признаков повышенного риска", исходящего от "Кластера 5". Существует уже множество мутаций Sars-CoV-2, сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. (...) Не погорячились ли датские власти? "Взвешивание рисков - это всегда баланс, - сказала Тайра Гроув Краузе. - Но во время пандемии нужно действовать своевременно. Если ждать появления последнего доказательства, можно опоздать. Поэтому после того, как у нас появилась обеспокоенность, нам пришлось начать останавливать передачу вируса", - передает Focus.