Выборы в США-2020: Россия не спешит поздравлять "более опасного кандидата" Джо Байдена

"(...) В воскресенье вечером ни президент, ни министерство иностранных дел РФ не дали никаких комментариев, в отличие от многих своих зарубежных коллег. Даже привычные застрельщики российской дипломатии, говорившие без конца в долгие часы неопределенности, наблюдая за колебаниями американской демократии, теперь безмолвствовали", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Неудивительно, что избрание Джо Байдена воспринимается в Москве как плохая новость. В последние недели российские эксперты пытались преуменьшить значение этого события, подчеркивая, что отношения между Вашингтоном и Москвой обречены на ухудшение независимо от того, кто победит на выборах в США", - говорится в статье.

"(...) Уходящему президенту Трампу российское руководство великодушно предоставило "смягчающие обстоятельства", в данном случае инертность администрации США и наличие двухпартийного антироссийского консенсуса в Вашингтоне. С Байденом все по-другому: демократ является открытым врагом, как и его бывший босс Барак Обама, которого не любят в Москве. Именно Байден во времена Обамы курировал украинское досье - арену лобового противостояния между двумя столицами, - указывает журналист. "Для России в США нет "лучшего кандидата". (...) Трамп избегал конфликта с Россией. Байден опаснее", - резюмировал после выборов сенатор Алексей Пушков.

"В личных отношениях между Байденом и Путиным даже существует отрицательный баланс. В 2011 году американец в Москве публично высказался о том, что Владимиру Путину, тогдашнему премьер-министру, не стоит идти на очередной президентский срок "ради себя и своей страны". Такое оскорбление стало несмываемым пятном. В октябре 2019 года Джо Байден вел себя еще агрессивнее: "Путин знает: если я стану президентом США, дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены".

"Прежде всего, президентство Байдена знаменует возвращение более последовательной американской политики и укрепление традиционных союзов вокруг Вашингтона. (...) Один из сигналов объявленных изменений: 28 октября, за несколько дней до выборов, Джо Байден предупредил, что он примет санкции против белорусского автократа Александра Лукашенко, ставшего объектом массовых протестов, но по-прежнему поддерживаемого Россией. Для сравнения, в 2016 году Дональд Трамп задумывался о возможном признании аннексии Крыма...", - комментирует Виткин.

"(...) С другой стороны, по мнению российских экспертов, Джо Байден мог бы оказаться надежным партнером в пересмотре договоров о разоружении, которые один за другим терпят поражение в последние годы", - пишет Le Monde.

"(...) Официальные СМИ и комментаторы порадовались всласть, бесконечно рассуждая о "хаосе", в который погрузятся Соединенные Штаты. 5 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова указала на недостатки и "архаичность" американского выборного законодательства", - передает журналист.

"Часть прессы переняла обвинения Дональда Трампа по поводу фальсификаций, представив их как данность и новое доказательство "заговора" демократов, действующего как против Трампа, так и против России. Другие в воскресенье утром продолжали предупреждать о том, что Верховный суд США все еще может изменить ситуацию", - говорится в публикации.

"Подобные соображения, не лишенные определенной доли насмешек, предназначались в первую очередь для внутренних целей: они в виде контраста напоминали о преимуществах священной путинской "стабильности", - отмечает автор статьи. "Российская политическая система более открыта, эффективна и легитимна", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на следующий день после выборов.