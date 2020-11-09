Азербайджан описывает свои военные успехи в Нагорном Карабахе

"(...) Объявление о захвате города Шуши (Шуша с азербайджанской стороны) вызвало в воскресенье, 8 ноября, в Азербайджане сцены ликования. Впервые за шесть недель войны в Нагорном Карабахе широкая поддержка наступления со стороны населения вылилась в спонтанное и повсеместное воодушевление. Сразу после торжественного заявления, сделанного в середине дня президентом Ильхамом Алиевым - отрицаемого Ереваном - центральные улицы Баку заполнились преимущественно молодежными толпами", - пишет корреспондент Le Monde в Баку Поль Тавиньо.

"(...) Но действительно ли опорный пункт Шуши полностью перешел под контроль азербайджанской армии? В воскресенье вечером официальные лица самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики продолжали это отрицать. Однако в предыдущие недели они отрицали захват городов Джебраил, Физули, Зангилан и других населенных пунктов, пока появление визуальных свидетельств, отснятых и распространенных атакующей силой, не закрыло такие дебаты", - говорится в статье.

"(...) В случае с Шуши азербайджанские военные в течение нескольких дней распространяли новость о том, что туда проник их спецназ, не сообщая никаких подробностей. Как и через что они сумели проникнуть, если два единственных выхода на город Шуши, северный и западный, были заблокированы, а эта естественная крепость представала атакующему с юго-востока в виде впечатляющей скалы? Взбирались ли они на стены или проникали сквозь лес в город-символ, который так яростно защищали армяне? На данный момент Баку не желает ничего разглашать, но, судя по всему, штурму не способствовали печально известные беспилотники, которые до сих пор оказывали поддержку азербайджанскому наступлению. Облачная погода, стоявшая в последние дни в этом районе, резко снизила их эффективность", - комментирует журналист.

"Шуша для нас является стратегической целью, - сказал один высокопоставленный азербайджанский офицер. - Город находится на высоте 1400 метров, он нависает над главной долиной Нагорного Карабаха, занимая доминирующее положение над Ханкенди [Степанакертом] и закрывая доступ к Лачинскому коридору", жизненно важной дороге, соединяющей регион с Арменией. "Кто удерживает Шушу, тот удерживает Карабах. Враг уже проиграл войну", - заключает офицер.

"Помимо военного разворота, объявленная победа имеет символическое значение. Город, основанный в 1752 году, считается колыбелью традиционной азербайджанской поэзии и музыки. Подобный эмоциональный заряд вызван историческими потрясениями, местом действий которых стал этот город. Наихудшим унижением, которое пережила страна во время предыдущего конфликта с Арменией (1988-1994), стал разгром Шуши в 1992 году. В то время город, подавляющее большинство населения которого составляли азербайджанцы, лишился своих жителей. Так что речь идет о своего рода возмездии", - отмечает автор статьи.

"(...) Из своего кабинета ректора Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли говорит об "исторической справедливости", - отмечается в репортаже. "Шуша для нас является священным местом. До 1992 года это был на 98% азербайджанский город, - рассказывает всемирно известный пианист, чья семья также из Шуши. Он стал одним из очень немногих азербайджанцев, которым разрешили туда приехать после войны в 2007 году с официальным визитом, который продолжался несколько часов. "Все прошлое было разрушено, мечеть стояла в руинах, это было ужасно, какой-то город-призрак", - вспоминает он. С тех пор армяне частично восстановили город. "Я мечтаю переехать и открыть музыкальную школу в Шуше. И армянские ученики пусть тоже там будут, почему бы и нет?"

"Но пока рев пушек не утихает. 58-летний авторитарный президент Алиев в воскресенье решительно сказал: "Мы пойдем до конца, мы освободим весь Карабах!" (...) Одет он был в камуфляж, с коротко подстриженными волосами, чтобы лучше олицетворять верховного главнокомандующего вооруженными силами, хотя с начала боевых действий сам он ни разу не приближался к линии фронта. Он находится у власти с 2003 года, унаследовав ее от своего отца Гейдара Алиева, и теперь намеревается в одиночку использовать политические дивиденды той победы, которой население требовало на протяжении почти трех десятилетий. Взятие Шуши предоставляет ему возможность взять реванш над своим отцом, чьи огромные портреты, выставленные в городах по всей стране, его затмевают. Карабах, в котором Гейдар Алиев с помощью дипломатической хитрости не смог вернуть себе ни пяди земли, Ильхам Алиев намерен отвоевать с помощью оружия", - резюмирует Поль Тавиньо.