Белорусская АЭС в Островце электризует отношения между Минском и Вильнюсом

"На этой неделе вступила в строй первая в стране Белорусская АЭС, над которой взяла шефство Москва, что вызывает страх у соседей, которые отказываются покупать производимую ею электроэнергию как по политическим соображениям, так и по соображениям безопасности", - пишет Liberation.

"(...) В Островце, северном регионеэ Белоруссии, расположенном вдали от большинства промышленных зон, но всего в 20 км от литовской границы, правительство решило построить первую в стране атомную электростанцию. (...) Начав строительство двухреакторной атомной электростанции в начале 2010-х годов, официально Минск надеялся частично освободиться от энергетической зависимости, которая связывает его с Россией, откуда поступает 95% его газа и 90% нефти", - говорится в статье.

"Проект изменился в 2012 году, когда строительство было передано российской государственной компании "Росатом" и профинансировано за счет кредита в 8,4 млрд евро из Москвы, - отмечается далее. "Размер проекта [два реактора общей мощностью 2400 мегаватт] с самого начала указывает на то, что его целью является не удовлетворение потребностей внутреннего рынка Белоруссии, а экспорт электроэнергии в страны Евросоюза, в частности, в Польшу и страны Балтии", - отмечается в докладе Центра востоковедения (OSW) в Варшаве за 2018 год.

"(...) Таким образом, Белоруссия сейчас имеет в своих руках два реактора достаточной мощности, чтобы поставлять половину электроэнергии в страну, но ее инфраструктура не подходит для ее эксплуатации. Согласно докладу OSW, были осуществлены работы по расширению электрических сетей и переводу газовых котлов на электричество, но, судя по всему, они застопорились из-за отсутствия средств для их финансирования", - пишет автор статьи Нелли Дидло.

"Некоторые ключевые отрасли в стране просто не могут адаптироваться, например, заводы по производству калийных удобрений, которым для работы нужен газ. В конечном счете, электроэнергия в Белоруссии может даже стать дороже, чем была до запуска атомной электростанции, поскольку ее строительство должно окупить вложенные средства, то есть российский кредит, погашение которого обойдется почти 1 млрд евро в год", - указывает журналистка.

"Итоги проекта для Минска оказываются намного тяжелее, поскольку строительство, а затем ввод в эксплуатацию АЭС способствовали обострению напряженности в отношениях с литовским соседом. Вильнюс, который временами играл посредническую роль между Белоруссией и Брюсселем, теперь возглавил фронду против Островца в регионе и еще больше ужесточил свой тон после фальсификации августовских выборов", - комментирует Дидло.

"Объект находится всего в 50 километрах от столицы Литвы, и ее беспокоят в основном проблемы безопасности. После катастрофы на Фукусиме в 2011 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не рекомендовало строить новые станции в пределах 100 километров от города", - напоминает автор публикации.

"(...) БелАЭС построена в сейсмической зоне и охлаждается водами реки Нерис, которая ниже по течению на 80% обеспечивает Вильнюс питьевой водой. Наконец, в 2018 году белорусские власти признали, что не знают, что делать с ядерными отходами, которые изначально планируется хранить на станции в течение десяти лет", - отмечает издание.

"В регионе, все еще не пережившем травмы чернобыльской аварии 1986 года, любых слабых мест в системе безопасности оказывается достаточно для того, чтобы объяснить опасения литовцев. Однако противодействие белорусской ядерной энергетике также связано с геополитикой. Столицы стран Балтии уже несколько лет стараются освободиться от своей энергетической зависимости от России и к 2025 году планируют навсегда отключиться от российской сети, чтобы присоединиться к другой сети, обращенной в западную сторону", - сообщает автор публикации.

"Ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС предоставил Литве, которая уже импортирует большую часть своей электроэнергии из Швеции, удобную возможность отключиться от первоначальной восточной сети электроснабжения. С 3 ноября, когда произошел запуск БелАЭС, Литва прекратила импорт белорусской энергии, строго следуя закону 2018 года, согласно которому она обязалась не покупать электроэнергию в странах, где она производится с нарушением правил безопасности. В качестве профилактики жителям приграничного региона с Белоруссией выдали запас таблеток йода", - резюмирует Нелли Лидло.