Что там снаружи?

"20 лет назад на Международную космическую станцию (МКС) отправился первый экипаж. Миллиардный проект принес мало пользы науке - но об этом, в сущности, вовсе и не идет речи", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Первая экспедиция на МКС стартовала 31 октября 2000 года с космодрома Байконур в Казахстане. 2 ноября 2000 года корабль "Союз" состыковался с находившейся в зачаточном состоянии станцией, повествует издание. "Когда в 1984 году Рональд Рейган поручил NASА разработать пилотируемую космическую станцию, обращаясь к нации 25 января 1984 года, он заявил, что прогресс в космонавтике - это дань американскому великолепию: "Мы первые, мы лучшие, и мы такие, потому что мы свободны".

Однако для создания первой космической станции потребовалось 16 лет. "Изначально запланированная американская станция Freedom потерпела неудачу из-за финансирования, но взамен пал железный занавес. Некогда ненавистные русские, которым Рейган с помощью Freedom хотел в очередной раз показать, где висит скафандр, стали ближайшими партнерами в создании Международной космической станции МКС. В конце концов у них был и наибольший опыт: уже начиная с 1986 года, после шести запусков небольших моделей "Салют" в 1970-х годах, они успешно эксплуатировали "Мир", первую крупную космическую станцию, пригодную для длительного пребывания на ней людей. Эксплуатировавшаяся до 1974 года американская космическая лаборатория Skylab не выдерживала сравнения", - отмечает издание.

Решение о строительстве МКС было принято в 1993 году США, Россией, Японией, Канадой и девятью европейскими странами по инициативе американского президента Билла Клинтона. "В сравнении с "Миром" новая космическая станция была для космонавтов значительно лучше: больше места, больше комфорта, больше возможностей для исследований и больше личного пространства, так как у каждого была собственная каюта площадью чуть меньше квадратного метра, а если повезет, то и с окном", - повествует SZ.

"Чтобы находиться на МКС, лучше не иметь склонности к клаустрофобии. Весьма кстати будет и сильный желудок, дезориентация в условиях невесомости может вызывать тошноту. Говорят, однажды космонавта МКС перед работой в открытом космосе вырвало в шлем скафандра".

"Создатели МКС также отказались от предыдущих достижений космонавтики, например, от космического душа, конструкции из душа, пластиковой шторки и устройства для отсасывания воды, имевшейся на станциях "Мир" и Skylab. Для того, чтобы качественно провести процедуры по уходу за телом на Skylab, требовалось около двух часов, что стало причиной того, почему в итоге создатели МКС отказались от душа. Хотя не все космонавты были этим довольны, - пишет издание. - "Это длилось дольше, чем, возможно, ожидалось, но когда ты выходил из душа, от тебя хорошо пахло", - резюмировал космонавт Пол Уайтц".

"На МКС можно мыться лишь мылом и водой из небольших пакетов. Вода здесь в ограниченном количестве и на вес золота: 93% воды используется повторно, включая мочу космонавтов. К тому же парящие в невесомости капли воды опасны для электроники", - говорится в статье.

"Также и оба туалета на борту станции обходятся без воды. Они представляют собой комбинацию емкости и шланга с вытяжным механизмом, которые выбираются в зависимости от нужды. (...) О стирке одежды также не идет речи. То, что носилось так долго, насколько это было возможным, отправляется в космос вместе с мусором и сгорает в атмосфере Земли".

"На сегодняшний день на борту МКС побывало более 240 космонавтов из 19 стран, из них 38 женщин, большинство из NASA. (...) Тем не менее то и дело приходится подчеркивать объединяющую роль проекта для того, чтобы оправдать огромные расходы на осуществление пилотируемых полетов. К 2010 году на создание и эксплуатацию МКС было потрачено около 150 млрд долларов США, каждый год одно лишь агентство NASA инвестирует в проект дополнительные 3-4 млрд долларов. Грубо говоря, пребывание одного человека на борту станции обходится в несколько миллионов долларов в день. Стоит ли это того?".

"Результаты 20-летних исследований на борту МКС, которые имели бы значение для жизни на Земле, скромны, хотя космонавты проводят все больше исследований в лабораториях, - указывает издание. - (...) Технические возможности на станции ограничены. Во многих экспериментах на МКС речь идет о том, как невесомость влияет на людей, животных и растения - вопросы, которыми и не пришлось бы задаваться, если бы люди просто остались на Земле. Эффект невесомости очень похож на эффект старения, однако исследования до сих пор не привели к прорыву в лечении болезни Альцгеймера, остеопороза или рака".

Возможно, в конечном итоге отправляться в космос людей заставляет мышление первооткрывателей. В этом признается и Томас Райтер, немецкий космонавт, побывавший как на станции "Мир", так и на МКС: "Это просто черта нас, людей: хотеть узнать, что там снаружи, за горизонтом?".

"Человек осмеливается продвигаться в космическом пространстве все дальше, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - Но единственное место, которое было и остается для него родным, - это маленький голубой шар, такой одинокий в темноте космоса. Возможно, в этом и кроется причина того, почему все, кто бывал на МКС, называют любимым одно и то же место на станции: стеклянный купол, из которого можно любоваться Землей".